Víctima de racismo: "Mi nueva médica me dijo que nada de baja y que a trabajar ya, que para eso venimos"

Por su parte, Lorena Valdes, recuerda cómo sufrió discriminación cuando trató de ser atendida en su centro de salud. "Llevaba tres años con el mismo médico, pero al cambiar de centro de salud, la nueva doctora enseguida notó mi acento, y al darse cuenta de que soy latina, no quiso ver las pruebas ni revisar mi baja médica. Me dijo que tenía que irme a trabajar ya, que era para que lo que veníamos, no para quedarnos sentados. Fue duro porque esta médica me envió a trabajar con un estado de salud lamentable.

Gry #4 Gry
Espero que pusiera una denuncia. Es un comportamiento inadmisible y menos en un empleado público.

Encima si le pasa algo por culpa de la doctora la indemnización la pagamos entre todos.
javibaz #6 javibaz
#4 todos los médicos tienen un seguro de responsabilidad civil, al igual que arquitectos.
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#5 oferta y demanda bro
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Pides el cambio de médico y pones una reclamación como es debido
#2 tyrrelco
Madre mía con la peña
Alakrán_ #10 Alakrán_
Hay que ver si trata igual a los nacionales.
Igual sencillamente es una energúmena.
oceanon3d #8 oceanon3d *
Suena todo muy raro ... en todo caso algo particular de una medica racista o ida de la cabeza, Ni fu ni fa. Sin una ampliación mas creíble no se puede comprar todo.
koe #9 koe *
Más allá del artículo, se parece a los de nuevo producto de Mercadona...
Publirreportaje

Víctimas de un anuncio camuflado de noticia
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Si eres inmigrante en España no tienes derecho a enfermar

Movedlo por redes sociales, vienen menos, tienen que subir salarios

Baja gente que demanda vivienda, bajan precios

Así arreglamos las cosas
acido303 #5 acido303
#1 jjajaj
