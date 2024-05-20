El verdadero gran reemplazo está en los pisos

No dicen ni pío del auténtico gran reemplazo, a la vista de todos en el centro de las ciudades, no oculto en el extrarradio: el de millonarios y fondos de inversión de otros países que se están comprando los pisos de las capitales y nos echan de ellas, y ni trabajan ni pagan impuestos aquí, viven donde todos querríamos vivir y les hacen la ola las autoridades. Visible en modo lectura.