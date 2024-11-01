El verdadero escándalo de las filtraciones judiciales: no es el fiscal general, es el sistema

Mientras los titulares se centran en la cúpula, en los juzgados de instrucción de toda España se filtran autos, atestados y declaraciones. Miles de ciudadanos ven expuestos sus datos y su honor en los medios antes incluso de que las partes sean notificadas oficialmente. En esos casos, nadie abre diligencias, nadie dimite y nadie se indigna.