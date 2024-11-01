edición general
11 meneos
26 clics
El verdadero escándalo de las filtraciones judiciales: no es el fiscal general, es el sistema

El verdadero escándalo de las filtraciones judiciales: no es el fiscal general, es el sistema

Mientras los titulares se centran en la cúpula, en los juzgados de instrucción de toda España se filtran autos, atestados y declaraciones. Miles de ciudadanos ven expuestos sus datos y su honor en los medios antes incluso de que las partes sean notificadas oficialmente. En esos casos, nadie abre diligencias, nadie dimite y nadie se indigna.

| etiquetas: fiscal general , filtraciones
9 2 0 K 254 actualidad
8 comentarios
9 2 0 K 254 actualidad
#1 NoMeVeas *
Pero no hables de esas cosas!! ¿No ves que es de rojos señalar las obviedades?
Hay que acatar la orden y "negar la evidencia".

Las filtraciones eran nuestro pan de cada dia hasta que se filtro de la persona no adecuada. Y a pesar de todo, seguiran existiendo filtraciones y no se investigaran, porque a estos seres de luz, superiores en intelecto al resto de mortales, denominados "jueces" , la juridispridencia les es tambien un termino confuso y hasta bolchevique y/o etarra si les preguntas demasiado.
4 K 59
Charles_Dexter_Ward #7 Charles_Dexter_Ward
La UCO tiene carta blanca para filtrar. Las filtraciones judiciales tienen más de 40 años de historia en España. Todas las semanas ocurre más de lo mismo -> las filtraciones que empapan la libertad periodística.
Solo en contadas ocasiones (2, 3) se ha judializado una filtración.
2 K 40
#3 Ovidio
Las filtraciones sólo son escándalo cuando te perjudican
0 K 10
#4 Leon_Bocanegra
#3 exacto, ha habido filtraciones toda la vida. Hasta que perjudicaron al maromo de la lideresa. Entonces se convirtió en escándalo. Tú comentario no puede ser más acertado.
2 K 29
#6 Ovidio
#4 Pues claro
0 K 10
#5 NoMeVeas *
#3 El asco que le teneis al leer y el conocimiento es directamente proporcional a vuestro esmero en militar por la derecha.

Eso o se te escapo una 't' en lugar de una 'l'
0 K 9
alcama #2 alcama
No es que el fiscal filtrase información confidencial.... eso no es importante. El escándalo es el cambio climático
1 K -2
#8 chavi
#2 El escándalo es que no lo ha hecho y lo están juzgando
0 K 11

menéame