El verdadero escándalo de las filtraciones judiciales: no es el fiscal general, es el sistema

Mientras los titulares se centran en la cúpula, en los juzgados de instrucción de toda España se filtran autos, atestados y declaraciones. Miles de ciudadanos ven expuestos sus datos y su honor en los medios antes incluso de que las partes sean notificadas oficialmente. En esos casos, nadie abre diligencias, nadie dimite y nadie se indigna.
Hay que acatar la orden y "negar la evidencia".
Las filtraciones eran nuestro pan de cada dia hasta que se filtro de la persona no adecuada. Y a pesar de todo, seguiran existiendo filtraciones y no se investigaran, porque a estos seres de luz, superiores en intelecto al resto de mortales, denominados "jueces" , la juridispridencia les es tambien un termino confuso y hasta bolchevique y/o etarra si les preguntas demasiado.
Solo en contadas ocasiones (2, 3) se ha judializado una filtración.
Eso o se te escapo una 't' en lugar de una 'l'