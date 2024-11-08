edición general
El Valencia Basket se queja a la Euroliga por el trato de la afición del Maccabi

Valencia Basket, que ha estado en comunicación con la Euroliga, durante todo el partido, presentará mañana una queja formal aportando pruebas gráficas a la competición por el comportamiento incívico de los aficionados de Maccabi. Actitudes como las de hoy, con insultos racistas y violencia verbal reiterada hacia el club y nuestro entrenador, Pedro Martínez, impidiendo además por esas vías que pudiera hacer la comparecencia post partido para la televisión, dañan no solo a la competición, sino a nuestro deporte en general, y son totalmente inadmi

3 comentarios
Veelicus #1 Veelicus
Nazis haciendo cosas de Nazis, cero sorpresas
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Cualquier otro club sería sancionado o expulsado, pero estos tienen ziopass, y lo saben.
