Uno de los atracadores de un banco en San Pedro dijo que quería «atraer a las mujeres»: «Les gustan los malotes»

Ante la Policía, este sospechoso se acogió a su derecho a no declarar. Sí se interesó, sin embargo, tal y como explicaron fuentes cercanas a la investigación, por el impacto mediático que había tenido el frustrado asalto a la oficina de BBVA. El joven mostró su interés en que su rostro hubiese sido captado por las cámaras con el objetivo, sostuvo, de «atraer a las mujeres». Llegó a enfatizar que, a su entender, a las mujeres «les gustan los malotes».