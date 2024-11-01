edición general
Uno de los atracadores de un banco en San Pedro dijo que quería «atraer a las mujeres»: «Les gustan los malotes»

Uno de los atracadores de un banco en San Pedro dijo que quería «atraer a las mujeres»: «Les gustan los malotes»

Ante la Policía, este sospechoso se acogió a su derecho a no declarar. Sí se interesó, sin embargo, tal y como explicaron fuentes cercanas a la investigación, por el impacto mediático que había tenido el frustrado asalto a la oficina de BBVA. El joven mostró su interés en que su rostro hubiese sido captado por las cámaras con el objetivo, sostuvo, de «atraer a las mujeres». Llegó a enfatizar que, a su entender, a las mujeres «les gustan los malotes».

mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Pues entra en mi top de razones para atracar un banco.
1- Porque soy pobre y tengo que alimentar a mi familia.
2- Porque son unos estafadores hijos de puta.
3- Por sifo.
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Hibristofilia y todo lo que es casi hibristofilia sin serlo. Transtorno de espectro hibristofilico.
#7 Pixmac
Debe ver mucho "First Dates". Hace poco salió una chica que quería "un cañi que pareciera que le iba a joder la vida" y no es algo poco común. Para muchas mujeres la apariencia de ser "malote" les pone mucho.
#5 XXguiriXX
Haberse hecho milico. Fuera de coñas, en estos tiempos, hemos vuelto a un periodo de hedonismo. Lo que funciona es verse bien y saber divertirse. Para el resto que les gusta sentirse “protegidas”, dependerá a su tipo de sociedad. No es lo mismo sentirse protegida en Amsterdam que en Marsella o Buenos Aires.
#2 surco
O era un cachondo y un vacilon o es para ponerle un trifasico y ayudarle con las luces
Spirito #6 Spirito *
¡Al fin alguien con dos dedos de frente! xD xD xD

Por aquello de que le gustan los malotes, deberían contratarlo como Admin aquí. :troll:
#4 Beltza01
Si se hace suficientemente el loco no le meten ni en la cárcel.
