Ucrania aprueba ley que excluye el ruso de la Carta Europea de Lenguas Regionales

El Parlamento de Ucrania aprobó la ley que elimina el ruso de la Carta Europea de Lenguas Regionales, priorizando la protección de lenguas minoritarias.

Pertinax #1 Pertinax *
Lo mismo que ha hecho Rusia con el Ucraniano en los territorios ocupados a Ucrania para rusificarlos del todo. Incluso eliminándolo del currículo escolar.
resurgamhub.org/es/analytics/europe/ukraine/threats/the-war-against-th
estemenda #4 estemenda
#1 En Donetsk, Lugansk, Crimea... el 85% de la población es rusoparlante.
p3riko #6 p3riko
#4 pertenecía a ucrania? Si nos ponemos así, en baleares habría que prohibir el castellano y que el alemán fuera su lengua vehicular.
Pertinax #7 Pertinax *
#4 Entonces, ves bien que se ignoren los derechos lingüísticos de los hablantes de ucraniano en Ucrania. Y, además, que eso lo decida un país invasor. Muy lógico.
estemenda #11 estemenda
#7 Todo eso lo estás diciendo tú, yo me he limitado a decir una verdad que no puedes negar, no entiendo tu negativo.
Pertinax #13 Pertinax *
#11 El negativo se debe a pretender justificar la prohibición del idioma de un país por parte de un país invasor en un país invadido.
#9 pozz
#4 que alguien sea rusoparlante, no le convierte en prorruso. Gran parte de los americanos habla castellano, y eso no les convierte en españoles. :palm:
estemenda #12 estemenda
#9 Ya pero es que el artículo va de idiomas, no de afinidades nacionales ¿te das cuenta?
rusito #10 rusito *
#3 #4 #5 Yo me parto el culo con los que tengo en ignore. A veces, leo sus "argumentos" y básicamente patalean cuando subo algún contenido que les tira los esquemas por el suelo y dicen que Rusia hace lo mismo. Si es cierto que los gobiernos de ambos países hacen los mismo, resulta absurdo considerar a Rusia un régimen fascista y a Ucrania un régimen democrático occidental moderno.
#2 pozz *
La lengua del colonizador nazi ruso, a tomar por el culo.! :hug:

Me alegro por los ucranianos, poco a poco se van alejando de ese estercolero imperialista neonazi que es Rusia.
Kasterot #3 Kasterot *
#2 teniendo en cuenta que en la zona ocupada como mínimo el 70% son de lengua materna ruso .. dudo que se vea muy afectada
#8 pozz *
#3 Es la lengua impuesta por la fuerza y con violencia del colonizador ruso... Ademas, de sobra es conocida la politica de extorsion y expulsion de ucranianos de las regiones ocupadas para sustituirlas por colonizadores. No es algo nuevo, en los 50s la region Konigsberg, los sovieticos expulsaron al 100% de la poblacion de esa region para sustituirlas por colonizadores sovieticos, hoy llamada Kaliningrado.
En Jerson y Jarkov la poblacion rusoparlante era ampliamente mayoritaria, y resistieron…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
Lo divertido es que esa medida va contra la propia Constitución de Ucrania.
