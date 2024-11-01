Ucrania aprueba ley que excluye el ruso de la Carta Europea de Lenguas Regionales

·
El Parlamento de Ucrania aprobó la ley que elimina el ruso de la Carta Europea de Lenguas Regionales, priorizando la protección de lenguas minoritarias.
#1
Pertinax
*
Lo mismo que ha hecho Rusia con el Ucraniano en los territorios ocupados a Ucrania para rusificarlos del todo. Incluso eliminándolo del currículo escolar.
resurgamhub.org/es/analytics/europe/ukraine/threats/the-war-against-th
5
K
74
#4
estemenda
#1
En Donetsk, Lugansk, Crimea... el 85% de la población es rusoparlante.
4
K
22
#6
p3riko
#4
pertenecía a ucrania? Si nos ponemos así, en baleares habría que prohibir el castellano y que el alemán fuera su lengua vehicular.
2
K
37
#7
Pertinax
*
#4
Entonces, ves bien que se ignoren los derechos lingüísticos de los hablantes de ucraniano en Ucrania. Y, además, que eso lo decida un país invasor. Muy lógico.
2
K
30
#11
estemenda
#7
Todo eso lo estás diciendo tú, yo me he limitado a decir una verdad que no puedes negar, no entiendo tu negativo.
1
K
25
#13
Pertinax
*
#11
El negativo se debe a pretender justificar la prohibición del idioma de un país por parte de un país invasor en un país invadido.
0
K
20
#9
pozz
#4
que alguien sea rusoparlante, no le convierte en prorruso. Gran parte de los americanos habla castellano, y eso no les convierte en españoles.
0
K
7
#12
estemenda
#9
Ya pero es que el artículo va de idiomas, no de afinidades nacionales ¿te das cuenta?
0
K
13
#10
rusito
*
#3
#4
#5
Yo me parto el culo con los que tengo en ignore. A veces, leo sus "argumentos" y básicamente patalean cuando subo algún contenido que les tira los esquemas por el suelo y dicen que Rusia hace lo mismo. Si es cierto que los gobiernos de ambos países hacen los mismo, resulta absurdo considerar a Rusia un régimen fascista y a Ucrania un régimen democrático occidental moderno.
0
K
13
#2
pozz
*
La lengua del colonizador nazi ruso, a tomar por el culo.!
Me alegro por los ucranianos, poco a poco se van alejando de ese estercolero imperialista neonazi que es Rusia.
3
K
43
#3
Kasterot
*
#2
teniendo en cuenta que en la zona ocupada como mínimo el 70% son de lengua materna ruso .. dudo que se vea muy afectada
0
K
16
#8
pozz
*
#3
Es la lengua impuesta por la fuerza y con violencia del colonizador ruso... Ademas, de sobra es conocida la politica de extorsion y expulsion de ucranianos de las regiones ocupadas para sustituirlas por colonizadores. No es algo nuevo, en los 50s la region Konigsberg, los sovieticos expulsaron al 100% de la poblacion de esa region para sustituirlas por colonizadores sovieticos, hoy llamada Kaliningrado.
En Jerson y Jarkov la poblacion rusoparlante era ampliamente mayoritaria, y resistieron…
» ver todo el comentario
0
K
7
#5
HeilHynkel
*
Lo divertido es que esa medida va contra la propia Constitución de Ucrania.
0
K
18
