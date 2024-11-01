TVE emite un comunicado anunciando la retirada temporal de Andreu Buenafuente y explica los motivos de su decisión

Unos días después de anunciarse que dará las Campanadas de TVE junto a Silvia Abril, Andreu Buenafuente ha decidido apartarse temporalmente, lo que no afectará a la retransmisión de las Campanadas de Fin de Año, dejando en el aire la continuidad de 'Futuro imperfecto' por prescripción médica. Así, El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente y que está detrás del programa que lidera el prime time de los jueves en TVE, ha enviado un comunicado del que RTVE se ha hecho eco en sus redes sociales anunciando la retirada del presentador.
Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse.
«Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño».
El cuerpo y la mente necesitan cuidado y tendría que estar TOTALMENTE NORMALIZADO que alguien necesite un parón por razones de salud.
Y si, en España tenemos las vacaciones retribuidas, pero lamentablemente todavía se sigue escuchando aquello de “tal persona se cogió una baja por ansiedad” como si fuera algo hecho a posta o buscado. Habrá quien abuse del sistema pero no… » ver todo el comentario
Y eso requiere tiempo y es más importante que cualquier trabajo que se tenga. Para mí es la lección aquí: si el cuerpo necesita parar y atención, hay que parar y prestarle atención.
Y da igual si es Andreu o Pepe el del bar.
Ojalá se recupere pronto y vuelva con energías renovadas.
Es bueno un descanso y volver con baterías
ADEU FRACASAT.