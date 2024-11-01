edición general
TVE emite un comunicado anunciando la retirada temporal de Andreu Buenafuente y explica los motivos de su decisión

Unos días después de anunciarse que dará las Campanadas de TVE junto a Silvia Abril, Andreu Buenafuente ha decidido apartarse temporalmente, lo que no afectará a la retransmisión de las Campanadas de Fin de Año, dejando en el aire la continuidad de 'Futuro imperfecto' por prescripción médica. Así, El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente y que está detrás del programa que lidera el prime time de los jueves en TVE, ha enviado un comunicado del que RTVE se ha hecho eco en sus redes sociales anunciando la retirada del presentador.

fareway #1 fareway
Que se mejore pronto. Uno de los mejores comunicadores del país.
Runru #4 Runru
#1 totalmente de acuerdo.
EmuAGR #7 EmuAGR *
#teahorrounclick
Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse.

«Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño».
twitter.com/RTVE_Com/status/1991864415143043104

Vaya tontería no poder mandar tuits que son la fuente primaria. :palm:
obmultimedia #25 obmultimedia
#7 Le ha debido de dar un aviso el cuerpo de que si sigue estresado le va a dar un apechusque que lo manda al otro barrio.
Cyberbob #11 Cyberbob
Esto debería ser lo normal, no la gente atiborrándose a pastillas para funcionar (u otros haciendo uso de drogas).

El cuerpo y la mente necesitan cuidado y tendría que estar TOTALMENTE NORMALIZADO que alguien necesite un parón por razones de salud.

Y si, en España tenemos las vacaciones retribuidas, pero lamentablemente todavía se sigue escuchando aquello de “tal persona se cogió una baja por ansiedad” como si fuera algo hecho a posta o buscado. Habrá quien abuse del sistema pero no…   » ver todo el comentario
#29 wictor69
#11 no sabemos si antes de decidir parar se estaba medicando o no, lo más común en salud mental es que te manden pastillas para controlar los síntomas en vez de atajar el problema de origen, quizá por eso cada vez hay más gente con problemas
Cyberbob #41 Cyberbob
#29 El problema es que cuando tienes trabajo y obligaciones el tiempo que tienes para “atajar el problema de raíz” es muy poco. La terapia no solo requiere del tiempo de la sesión sino de un compromiso y algunas tareas. Y en casos de burnout, ansiedad y similares lo que se recomienda, además de los psicofarmacos y terapia es parar, hacer ejercicio, dormir bien, alimentarse bien, etc. A veces hacer ejercicios de escribir cartas que nunca vas a enviar. Hablarle a una silla vacía. Cosas así.

Y eso requiere tiempo y es más importante que cualquier trabajo que se tenga. Para mí es la lección aquí: si el cuerpo necesita parar y atención, hay que parar y prestarle atención.

Y da igual si es Andreu o Pepe el del bar.
#2 NireeN
Ha trabajado para 3 vidas. Para un poco y a cuidarse.
#14 androcles
Samanté sobre sus pupilas.
elgranpilaf #15 elgranpilaf
#14 Ya has empezado a beber el fin de semana?
#23 androcles
#15 Samanté para ti también  media
zuul #38 zuul
#23 #14 Samanté sobre vuestros rostros, hermanos
#3 Suleiman
Ostras,que gran pérdida temporal. Esperemos que se recupere pronto.
capitan__nemo #8 capitan__nemo *
¡Animo Andreu!

Por otro lado, qué noticia mas escueta habeis enviado.
Minimo esta
www.google.com/amp/s/www.eldiario.es/vertele/noticias/buenafuente-deti
EmuAGR #34 EmuAGR
#8 El enlace, mejor sin pasar por Google.
#6 Borgiano
Supongo que también dejará el nadie sabe nada, una pena. Que descanse y se mejore
#16 Pozitronico
La verdad es que últimamente había perdido fuelle. Los últimos programas de Futuro Imperfecto fueron un poco flojitos, más si los comparamos con los que hacía en Movistar+. No obstante no me he perdido ni uno, tanto por su humor como por su acertada ironía. Le echaré de menos.

Ojalá se recupere pronto y vuelva con energías renovadas.
#21 shotgan
#16 Me ha pasado algo curioso con eso. Pensaba exactamente lo mismo cuando veia futuro imperfecto en RTVE. Luego tuve la oportunidad de ir a una de las grabaciones en directo (valga la redundancia) y me parecio maravilloso.
Volvi a ver el siguiente programa en la tele y otra vez un poco "meh". No se decir porque pero en vivo ganaba muchisimo.
avalancha971 #24 avalancha971
#21 La Resistencia, sobre todo cuando estaba Jaime Caravaca también ganaba muchísimo en vivo.
zuul #39 zuul
#16 Lo mejor de Buenafuente de largo es el Nadie Sabe Nada con Berto. Lo teneis en Youtube por la patilla.
johel #12 johel
Animo! Que se mejore pronto que no hay un relevo digno!
Natxelas_IV #10 Natxelas_IV
Que se mejore y que disfrute un poco de la vida, que ya se lo ha ganado con creces. Sopitas y buen vino.
#9 Dedalos
Suena raro, igual alguien lo ha querido callar, no es la primera vez.
Estoeslaostia #13 Estoeslaostia
#9 40 años fumando, es una buena razón.
Priorat #28 Priorat
#9 No es la primera vez que Buenafuente se retira (aunque no dejando a medias un programa) por no poder aguantar el stress del ritmo de trabajo.
Penetrator #33 Penetrator
#28 La última vez que yo recuerdo fue cuando hacía La Cosa Nostra en TV3, y gaya si lo dejó a medias.
#32 DonaldBlake
#9 No veo a Buenafuente achantándose ante nadie a estas alturas.
#5 emdi
Que se mejore, poco más que decir.
JBM00 #22 JBM00 *
Recuerdo que cuando estuvo en La Revuelta le dijo a Broncano que estaba un poco "borracho" de comedia, dando a entender que estaba algo agotado
starwars_attacks #37 starwars_attacks
hombre agradable, trabajador....y sensato.
Jonesy #27 Jonesy
¿Qué pasará con el "Nadie Sabe Nada"?
arrestenbrinker #30 arrestenbrinker
#27 Nadie sabe nada
zuul #40 zuul
#30 #27 Hay algun vidente entre el publico?
camperuso #42 camperuso
#40 aquí qué va a haber...
eddi #36 eddi
Mejor TV tenga un recambio, para las campanadas, este Buenafuente NO LLEGA NI A NAVIDAD.
Giorgio_rosellini #20 Giorgio_rosellini
Normal, este pais se lo pone muy y muy difícil para hacer humor...
#17 Fookinhellboy *
Recupérese Sr Buenafuente.
Es bueno un descanso y volver con baterías
salteado3 #18 salteado3 *
#17 ...cargadas. Porque si vuelve con las baterías descargadas tendrá que volver a tomarse un descanso xD
pedroj #31 pedroj
Espero que no sea nada y poder verlo al 100% lo más pronto posible.
eddi #35 eddi
Buenafuente, de joven eras graciosillo, ahora DAS PENA. UNA RETIRADA A TIEMPO ES DE SEÑOR, lo tuyo ya te has pasado. Que pena !!!
ADEU FRACASAT.
domadordeboquerones #19 domadordeboquerones
Radio televisión espantosa liándose día sí y día también
obmultimedia #26 obmultimedia
#19 Alerta multicuenta karma 6!
