TVE se convierte en el enemigo a batir de las derechas: la agenda ya no la marcan Atresmedia o Mediaset

El "brazo político" del Gobierno. "Telepedro". La cadena "del régimen". El "servicio plurinacional de prensa y propaganda". Y el "ministerio número 23". La lista de calificativos es infinita. El destino es siempre el mismo: RTVE. Las críticas contra la televisión pública se han intensificado en los últimos meses. El origen suele estar en la parte derecha de la pantalla. PP y Vox. El Mundo y ABC. Feijóo y Abascal. Mariló Montero y Ana Rosa Quintana. "Lo que pasa es que estamos ocupando un espacio de interpretación de la actualidad.
Por otro lado, que esté TVE arrasando en audiencias como no se había visto en años es señal sin duda de que están haciendo las cosas bien.
Si por desgracia entrará PP y Vox en las siguientes, nos ibamos a reir de lo que es TVE politizada, lo de telemadridayuso iba a quedar en anécdota.
El dinero para sanidad y carreteras decían, mientras los enfermo de ELA sin tratamiento porque es muy caro,
Y así nos va.