Una turba de buques rebosantes de petróleo venezolano sortea a la Marina de EEUU para llevar el crudo prohibido a su destino

Ni uno, ni dos, ni tres. Más de una docena de petroleros han logrado cargar petróleo (el crudo 'prohibido') frente a las costas de Venezuela desde que la administración Trump intensificó su vigilancia para intentar reducir los ingresos de crudo de Caracas y ahogar las finanzas de Venezuela en un intento de doblegar al régimen de Nicolás Maduro.