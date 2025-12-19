edición general
Una turba de buques rebosantes de petróleo venezolano sortea a la Marina de EEUU para llevar el crudo prohibido a su destino

Ni uno, ni dos, ni tres. Más de una docena de petroleros han logrado cargar petróleo (el crudo 'prohibido') frente a las costas de Venezuela desde que la administración Trump intensificó su vigilancia para intentar reducir los ingresos de crudo de Caracas y ahogar las finanzas de Venezuela en un intento de doblegar al régimen de Nicolás Maduro.

Cosmos1917 #5 Cosmos1917 *
"Un grupo de barcos con petróleo consiguen librarse del asalto de una turba de piratas". Esa es la noticia.
13 K 131
javibaz #1 javibaz
No está prohibido, tiene sanciones de un país de ladrones y estafadores.
14 K 125
karlos_ #6 karlos_
#1 Exacto, manipulacion 101.

Como usando una forma de hablar u otra nos hacen venden su idea
2 K 24
oceanon3d #8 oceanon3d
#1 El Economista ... basura con letras.
1 K 15
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"intentar reducir los ingresos de crudo de Caracas y ahogar las finanzas de Venezuela"
Cagándose en la legalidad internacional, mediante actos de terrorismo, piratería y crímenes de guerra.
Todo en orden... un mundo basado en reglas.
9 K 92
#3 casicasi
Una turba?
3 K 34
joffer #4 joffer
#3 crudo prohibido?
4 K 44
Aokromes #10 Aokromes
#3 Del lat. turba.
f. Muchedumbre de gente confusa y desordenada.
Sin.:
muchedumbre, aglomeración, tropel, multitud, masa, turbamulta, burujón, poblada, caterva.

asi que, cogido con pinzas, si, puede ser una turba de buques.
0 K 10
#12 diablos_maiq *
#10 ni con pinzas ni con nada: en ninguna parte se dice que fueran juntos.

Es un vómito de intoxicación propagandística
2 K 27
#7 Marisadoro
El petrolero de Chevron 'Canopus Voyager' salió del país caribeño rumbo a Texas.

www.vesselfinder.com/es/vessels/details/9897846
2 K 34
Wintermutius #9 Wintermutius
#7 Ah, entonces no hay bloqueo económico: el crudo venezolano puede ir a USA :troll:
0 K 7
Jakeukalane #15 Jakeukalane
#14 algunos, no todos. Gracias por la precisión. Hicieron que se fueron es lo que quería dar a entender.
0 K 13
#11 angar300
Como ya no puede robar el petróleo Sirio (más de 100.000 millones de dólares esquilmados), ahora quiere el de Venezuela, que además se lo dan ya extraído y a punto para descargar. Pero claro, siempre pueden "crear" una ley para no sólo poder robar, si no que al que roban sea el malo y el asesino... es lo que tiene ser el puto amo (de momento).
1 K 16
Jakeukalane #13 Jakeukalane *
#11 ¿De donde te sacas que no puede robar el petróleo sirio? Nadie les sacó de allí, se fueron ellos. Pueden haber dejado contactos, personal. Aparte, no es casi nada el petróleo que hay allá.
Donde hay pozos no está Al Qaeda, están las marionetas usanas, las SDF.
0 K 13

