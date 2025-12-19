Una turba de buques rebosantes de petróleo venezolano sortea a la Marina de EEUU para llevar el crudo prohibido a su destino

Ni uno, ni dos, ni tres. Más de una docena de petroleros han logrado cargar petróleo (el crudo 'prohibido') frente a las costas de Venezuela desde que la administración Trump intensificó su vigilancia para intentar reducir los ingresos de crudo de Caracas y ahogar las finanzas de Venezuela en un intento de doblegar al régimen de Nicolás Maduro.
| etiquetas: venezuela , petróleo , piratería , comercio , sanciones , bloqueo , eeuu
Como usando una forma de hablar u otra nos hacen venden su idea
Cagándose en la legalidad internacional, mediante actos de terrorismo, piratería y crímenes de guerra.
Todo en orden... un mundo basado en reglas.
f. Muchedumbre de gente confusa y desordenada.
Sin.:
muchedumbre, aglomeración, tropel, multitud, masa, turbamulta, burujón, poblada, caterva.
asi que, cogido con pinzas, si, puede ser una turba de buques.
Es un vómito de intoxicación propagandística
www.vesselfinder.com/es/vessels/details/9897846
Donde hay pozos no está Al Qaeda, están las marionetas usanas, las SDF.