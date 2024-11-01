Trump habla con Putin sobre las guerras de cada uno y confunde Irán con Ucrania: "Está derrotada, tenía 159 barcos y los hemos hundido todos"

El presidente de EEUU mezcla los países ante la prensa en el Despacho Oval: "Creo que Ucrania, desde el punto de vista militar, está derrotada. Tenían 159 barcos. Todos los barcos están hundidos. Todos sus aviones han sido derribados"

trump , putin , zelensky , ucrania , aviones , barcos , derrotado
#2 Grahml *
Es obvio que no le llega riego sanguíneo al cerebro.

Necesita de urgencia hacer otro test cognitivo, que se ve que no anda fino.

Habrá un momento en que no consiga diferenciar una jirafa de un león y ahí , enmienda 25 que te parió.
rogerius #4 rogerius
#2 Nah… lo hace adrede. Solo quiere torturarnos. :troll:
Thornton #3 Thornton
El que está hundido es su cerebro
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Y será cierto...
Chinchorro #6 Chinchorro
Algún día se estudiará la fascinación que este indivudió causó en toda una generación de hombres blancos heterosexuales.
#7 laruladelnorte
En relación con el bloqueo que EEUU está ejerciendo sobre el estrecho de Ormuz, Trump ha señalado:“ El bloqueo es una genialidad. El bloqueo ha sido infalible al 100%. Demuestra lo buena que es nuestra Armada. Te lo puedo asegurar. Ahora tienen que rendirse. Eso es todo lo que tienen que hacer. Solo decir: 'Nos rendimos. Nos rendimos'. Su economía es una economía muerta”.

O vello chochea. :roll:
Laro__ #8 Laro__ *
#7 Hoy he visto el test que paso en Hospital Walter Reed, y que dice que pasó con un IQ que sorprendió a los doctores. Podéis echarle un vistazo aquí:

www.youtube.com/watch?v=7thZj9pup8k

Me apuesto un bit a que cualquier niño puede pasarlo mejor que él.
#5 lestat
Al margen de todo EEUU sigue haciendo la guerra como en siglo XX mientras que varias naciones ya luchan en el XXI.

Muy jodido lo tiene Usa porque no ha cambiado sus doctrinas militares en casi un siglo. Vam a pillar ostias por todos lados y aprenderan con mucha sangre si se enfrentan a Rusia o China.
