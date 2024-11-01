Trump contraataca ante las sanciones a X y prohíbe a un ex comisario europeo entrar en EEUU

La regulación de las empresas tecnológicas y su capacidad de influencia política se ha convertido en un nuevo frente en el choque entre Estados Unidos de Donald Trump y Europa. La administración de Donald Trump ha prohibido la entrada en EEUU a cinco ciudadanos europeos, a los que ha acusado de "coaccionar" las redes sociales para que censuren voces estadounidenses. Entre los sancionados se encuentra el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton (2019-2024), impulsor de regulaciones para limitar la desinformación en plataformas.