Trump contraataca ante las sanciones a X y prohíbe a un ex comisario europeo entrar en EEUU

La regulación de las empresas tecnológicas y su capacidad de influencia política se ha convertido en un nuevo frente en el choque entre Estados Unidos de Donald Trump y Europa. La administración de Donald Trump ha prohibido la entrada en EEUU a cinco ciudadanos europeos, a los que ha acusado de "coaccionar" las redes sociales para que censuren voces estadounidenses. Entre los sancionados se encuentra el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton (2019-2024), impulsor de regulaciones para limitar la desinformación en plataformas.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
A ver si aprendemos de una vez quien son nuestros aliados y nuestros enemigos y Europa despierta de una puta vez.
8
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#2 A algunos ya se sabe que os encantaría alguna dictadura de mierda como aliada
0
A.more #16 A.more
#13 a ti parece que te gusta la dictadura de trump
0
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1 *
#16 Por mi Trump se puede ir a tomar por el Epstein
Por si no sabes leer bien, para mi Trump es un Putin con un whopper en la mano
Como muestra un botón
www.youtube.com/watch?v=JRmF0xt9fzs
0
#4 unocualquierax *
"Entre los sancionados se encuentra el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton (2019-2024), impulsor de regulaciones para LIMITAR LA DESINFORMACIÓN en plataformas como X, Meta y TikTok. También ha sido vetado el activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a COMBATIR EL ODIO y LA DESINFORMACIÓN en internet".
Es decir, los castigan por defendernos de ellos, de esos hijos de la gran puta.
El día que este tío se muera, se acabará el champán en las tiendas de todo el mundo.
4
tul #6 tul
#4 tranqui que ahora vendra la banda de traidores natontados a explicarnos que popa trumpo nos quiere y protege a todos por igual xD
5
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Hay alguien que aún no se ha dado cuenta de que el verdadero enemigo de Europa es EEUU?
4
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#5 Ya lo era antes, ahora con Trump es tan descarado que nadie con dos dedos de frente o un mínimo de decencia puede negarlo.
2
Asimismov #12 Asimismov
#11 ya lo era desde 1990 y ahora ni disimulan.
2
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
#5 Mas bien Trump
0
aupaatu #1 aupaatu *
Que le cortente la cabeza ...gritaba furiosa la reinona de corazones.
De Breton en el país de las pesadillas
2
sotillo #3 sotillo
Cada vez se está poniendo más en forma
1
Kantinero #9 Kantinero
Von der Layen. lárgate y deja a alguien que no sea sumiso de Trump
0
Dene #10 Dene
La UE es un puto perro faldero
Para cuando sanciones recíprocas a estos mamarrachos yankis??
0
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
¿sanciones a X?
¿no éramos vasallos? :troll:
0
#7 AlexGuevara
Una reacción propia de la Roma Imperial frente a sus vasallos
0
#8 roca
Tendremos que ir hacia Oriente
0

