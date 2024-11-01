Trump contraataca ante las sanciones a X y prohíbe a un ex comisario europeo entrar en EEUU

La regulación de las empresas tecnológicas y su capacidad de influencia política se ha convertido en un nuevo frente en el choque entre Estados Unidos de Donald Trump y Europa. La administración de Donald Trump ha prohibido la entrada en EEUU a cinco ciudadanos europeos, a los que ha acusado de "coaccionar" las redes sociales para que censuren voces estadounidenses. Entre los sancionados se encuentra el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton (2019-2024), impulsor de regulaciones para limitar la desinformación en plataformas.
Por si no sabes leer bien, para mi Trump es un Putin con un whopper en la mano
Como muestra un botón
www.youtube.com/watch?v=JRmF0xt9fzs
Es decir, los castigan por defendernos de ellos, de esos hijos de la gran puta.
El día que este tío se muera, se acabará el champán en las tiendas de todo el mundo.
De Breton en el país de las pesadillas
Para cuando sanciones recíprocas a estos mamarrachos yankis??
¿no éramos vasallos?