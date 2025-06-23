edición general
16 meneos
22 clics
Emisarios de un oligarca próximo a Putin agitan a la ultraderecha en Madrid: “Estamos ganando la batalla de la propaganda”

Emisarios de un oligarca próximo a Putin agitan a la ultraderecha en Madrid: “Estamos ganando la batalla de la propaganda”

Bajo una Cruz de la Victoria, símbolo del inicio de la Reconquista y de Don Pelayo, un joven ruso que se identifica como “Mijail” se dirige a un centenar de españoles en la sede madrileña de Falange Española de las JONS, ubicada en la calle Ardemans. Allí se celebra un acto con representantes de una decena de organizaciones de ultraderecha procedentes de varios países europeos, entre los que destacan supremacistas blancos, rostros conocidos de las teorías de la conspiración y negacionistas del holocausto.

| etiquetas: desinformacion , oligarcas , putin , ultraderecha
14 2 0 K 199 politica
8 comentarios
14 2 0 K 199 politica
#5 pozz *
No hay mas que ver como en mnm tenemos a un grupete de usuarios que dicen ser de izquierdas, pero que no dudan en menear la propaganda de bulos dirigida por un neonazi español cercano al Kremlin.
No hay mas que ver quienes han meneado esta mierda. :palm:
www.meneame.net/story/horror-ucrania-secuestro-ninos-pedofilia-trafico

www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang
5 K 59
escuadron #2 escuadron
Estamos ganando la batalla de la propaganda

Cual? La de Ucrania y Zelenski malos?
La de hay que dejar de apoyarles para que los ruskis puedan aplastarlos?
De esos hay muchos a sueldo en MnM
3 K 40
Cehona #4 Cehona
#2 De la ultraderecha ultranacionalista.
Batallón Azov, AC Aliança Catalana...
0 K 13
#6 Abril_2025
#2 Qué va, en Menéame la publicidad se la hacen gratis.
1 K 18
#7 _2761
#2 por mucho que griten el 70% de los españoles apoya el envío de armas a Ucrania. Los zazis son minoría aunque aquí se coordinen para que parezca que no
0 K 6
JuanCarVen #3 JuanCarVen
Vaya si los putinistas son mayoritariamente de extrema derecha, lo mismo que Putin.
1 K 21
autonomator #8 autonomator *
El taladro les funciona.
Todo el día... Compramos tu facha, compramos tu facha, compramos tu facha.
Y hordas de mono-neurales come alfalfa les siguen el compás.
Y cuando no son estos te sacan a la dulce libertadora de dictaduras y gobiernos tiranos etarrobolivarianos
0 K 14
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
A ver, tampoco es difícil ganar esa batalla con los dirigentes de la UE que tenemos, la Kallas diciendo el fin de semana que el plan de Trump no vale ya que es Ucrania la que tiene que poner las condiciones del fin de guerra porque es el agredido :palm:

Pues este en es el nivel, lo raro es que los países de Europa Occidental no estemos ya gobernados por la extrema derecha que al menos la propaganda que dan sobre la guerra de Ucrania coincide con lo que se puede verificar en los mapas
0 K 8

menéame