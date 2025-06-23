Emisarios de un oligarca próximo a Putin agitan a la ultraderecha en Madrid: “Estamos ganando la batalla de la propaganda”

Bajo una Cruz de la Victoria, símbolo del inicio de la Reconquista y de Don Pelayo, un joven ruso que se identifica como “Mijail” se dirige a un centenar de españoles en la sede madrileña de Falange Española de las JONS, ubicada en la calle Ardemans. Allí se celebra un acto con representantes de una decena de organizaciones de ultraderecha procedentes de varios países europeos, entre los que destacan supremacistas blancos, rostros conocidos de las teorías de la conspiración y negacionistas del holocausto.
| etiquetas: desinformacion , oligarcas , putin , ultraderecha
No hay mas que ver quienes han meneado esta mierda.
www.meneame.net/story/horror-ucrania-secuestro-ninos-pedofilia-trafico
www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang
Cual? La de Ucrania y Zelenski malos?
La de hay que dejar de apoyarles para que los ruskis puedan aplastarlos?
De esos hay muchos a sueldo en MnM
Batallón Azov, AC Aliança Catalana...
Todo el día... Compramos tu facha, compramos tu facha, compramos tu facha.
Y hordas de mono-neurales come alfalfa les siguen el compás.
Y cuando no son estos te sacan a la dulce libertadora de dictaduras y gobiernos tiranos etarrobolivarianos
Pues este en es el nivel, lo raro es que los países de Europa Occidental no estemos ya gobernados por la extrema derecha que al menos la propaganda que dan sobre la guerra de Ucrania coincide con lo que se puede verificar en los mapas