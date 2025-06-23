Emisarios de un oligarca próximo a Putin agitan a la ultraderecha en Madrid: “Estamos ganando la batalla de la propaganda”

Bajo una Cruz de la Victoria, símbolo del inicio de la Reconquista y de Don Pelayo, un joven ruso que se identifica como “Mijail” se dirige a un centenar de españoles en la sede madrileña de Falange Española de las JONS, ubicada en la calle Ardemans. Allí se celebra un acto con representantes de una decena de organizaciones de ultraderecha procedentes de varios países europeos, entre los que destacan supremacistas blancos, rostros conocidos de las teorías de la conspiración y negacionistas del holocausto.