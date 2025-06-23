edición general
25 meneos
37 clics
Horror en Ucrania: secuestro de niños, pedofilia y tráfico de órganos

Horror en Ucrania: secuestro de niños, pedofilia y tráfico de órganos

El horror amparado por el corrupto régimen ucraniano es un siniestro negocio: los niños son secuestrados, se les dan nuevos documentos «originales» y se los declara huérfanos para luego transferirlos a la custodia del mismo Estado que los venderá. Estos horrorosos crímenes son solo algunos de los negocios a los que nuestros gobiernos, la Unión Europea o la OTAN están dando cobertura.La periodista francesa explica que los niños son entregados, algunos a una red de pedofilia en el Reino Unido, a través de funcionarios ucranianos y británicos que

| etiquetas: secuestro de niños , trafico de organos , red de pedofilia
20 5 1 K 112 actualidad
8 comentarios
20 5 1 K 112 actualidad
#5 anamabel
A ver, historias de terror a parte:

-Ucrania es el destino favorito para alquilar embarazos y comprarse bebés de mucha gente. Ya lo era antes de la guerra
-También es un punto caliente para el tráfico de armas. Ya lo era antes de la guerra.
-También es un país famoso por la corrupción de sus autoridades, para muestra, cualquiera que se haya dado un garbeo en coche o moto por las carreteras del país, o un paseo por Kiev con cara de no ser de la zona y haya establecido contacto con la policía,…   » ver todo el comentario
6 K 77
javibaz #3 javibaz
los niños son entregados, algunos a una red de pedofilia en el Reino Unido, a través de funcionarios ucranianos y británicos

Que raro que los hijos de la gran Bretaña anden metidos en mierdas de esos calibres.
5 K 74
#2 tierramar *
Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/fontaneros-union-europea-estan-involucrad
Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana
En Bruselas hacen aspavientos con el último escándalo de corrupción entre las camarillas más cercanas a Zelensky. Se hacen los sorprendidos porque quieren hacer creer que envían el dinero a Ucrania, no a cuatro aprovechados para que se llenen los bolsillos. En Bruselas saben desde el primer minuto…   » ver todo el comentario
1 K 32
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Pufff, esta web tiene un tufillo a gorro de papel de plata que tira para atrás...
1 K 20
#1 tierramar
Después de la publicación de las cacerías a niños y mujeres, en Sarajevo, estos hechos demuestran los horrores que se hacen en las guerras, de un crueldad inhumana
0 K 12
#6 pozz
#1 Es curioso como ignoras deliberadamente el horror de las cacerias de civiles en Jerson y Jarkov por parte de tus defendidos neonazis rusos.
www.larazon.es/internacional/safari-humano-ruso-caza-civiles-jerson-dr
0 K 6
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#1 Cosa que se evitaría si no hubiera una invasión como la de Rusia a Ucrania
0 K 7
#8 pozz
www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang
Ver a usuarios que se venden como izquierdistas, meneando la web de propaganda de un neonazi, es una de las grandes ironias de meneame. xD
0 K 6

menéame