Horror en Ucrania: secuestro de niños, pedofilia y tráfico de órganos

El horror amparado por el corrupto régimen ucraniano es un siniestro negocio: los niños son secuestrados, se les dan nuevos documentos «originales» y se los declara huérfanos para luego transferirlos a la custodia del mismo Estado que los venderá. Estos horrorosos crímenes son solo algunos de los negocios a los que nuestros gobiernos, la Unión Europea o la OTAN están dando cobertura.La periodista francesa explica que los niños son entregados, algunos a una red de pedofilia en el Reino Unido, a través de funcionarios ucranianos y británicos que
-Ucrania es el destino favorito para alquilar embarazos y comprarse bebés de mucha gente. Ya lo era antes de la guerra
-También es un punto caliente para el tráfico de armas. Ya lo era antes de la guerra.
-También es un país famoso por la corrupción de sus autoridades, para muestra, cualquiera que se haya dado un garbeo en coche o moto por las carreteras del país, o un paseo por Kiev con cara de no ser de la zona y haya establecido contacto con la policía,… » ver todo el comentario
Que raro que los hijos de la gran Bretaña anden metidos en mierdas de esos calibres.
Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana
En Bruselas hacen aspavientos con el último escándalo de corrupción entre las camarillas más cercanas a Zelensky. Se hacen los sorprendidos porque quieren hacer creer que envían el dinero a Ucrania, no a cuatro aprovechados para que se llenen los bolsillos. En Bruselas saben desde el primer minuto… » ver todo el comentario
