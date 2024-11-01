edición general
Trump confirma que Jamenei ha muerto

Link a su post: truthsocial.com/@realDonaldTrump/116150413051904167

Andreham #3 Andreham
No seré yo el que se enfade de que, por fin, muera un líder de un país en lugar de un soldado.

Pero el que lo celebre debería de tener cuidado no vaya a ser que se ponga de moda decapitar líderes de países que caen mal.
Asimismov #2 Asimismov *
Si lo dice Trump debe ser verdá.
:troll:
Spirito #4 Spirito
#2 Al parecer es cierto.

Se viene una guerra bestial en aquella zona seguro y puede que de alcance Mundial que, ya sí, nos va a afectar todos.
Torrezzno #7 Torrezzno
#5 así  media
pitercio #11 pitercio
#5 puff... eso es casi una confirmación. El jametuit manager puede mandar fotitos pero un auténtico Jamonín tuitearía una prueba de vida.
woody_alien #17 woody_alien
#5 Pecas, la perra de Aguirre, también tuiteaba.
Aokromes #8 Aokromes
#2 por que todos sabemos que naranjito nunca miente :troll:
#9 Mustela
El vídeo: "Lo sentimos, este contenido no está disponible en tu país."

Pues según Villarroya (previo al ataque), "si asesinan a Jamenei yo creo que tenemos un problema": www.youtube.com/watch?v=ZZVikAceGqk (minuto 6:30)
#6 Kuruñes3.0 *
Este saco de mierda está mejor así. Esas pobres niñas si eso ya tal.
Spirito #13 Spirito
#6 Al parecer ya van más de 160 niñas muertas en el ataque de EEUU e Israel en Irán.

No sé cómo van a poder justificar ese crimen de Lesa Humanidad.
Nitanmal #16 Nitanmal
#13 Dirá que no eran niñas. Eran escudos humanos :'(
#20 Toponotomalasuerte
#18 pero por qué no sale el directamente a dar señales de vida? Rarete es. Pero bueno. Los ataques siguen por los dos bandos y parecen más i tensos los iraníes. O se cuece algo gordo en usa o la cosa pinta mal para Israel. Por qué están atacando sin parar en todas partes y lejos de frenar se intensifica. De usa e irán solo hay info de bombardeos en la costa y la gente de Teherán está en la calle y no se la ve muy jodida como en telaviv... Y los medios israelíes están muy callados en cuanto a logros. Propaganda, ataques a países árabes por parte de irán pero nada de ataques concretos sobre irán más que lo de la muerte de jamenei.
#14 Toponotomalasuerte
Esto es raro. Si lo dice Trump ya posiblemente sea verdad, si no sería un ridículo tremendo. Pero irán ha vuelto a salir diciendo que no es cierto después de las declaraciones de Trump.
... Sea como sea. Los ataques de irán siguen y EEUU está bombardeando irán.
Al parecer van los B2 a reventar instalaciones iraníes esta noche. Principalmente en la costa do de están atacando ahora.
#15 Leclercia_adecarboxylata
#14 Quizás lo que dices sea verdad pero ten cuidado con las fuentes. A los medios les encanta poner "breaking news" o incluso "última hora" para llamar la atención aunque la noticia tenga ya varias horas.

Lo digo porque si haces búsqueda, aún se anuncia como #breaking_news la explosión en el hotel de dubai o en el edificio residencial de Bahrain, que ocurrieron ya hace horas.
#19 Toponotomalasuerte
#15 estoy en noticias de prensa y Telegram de todos los bandos.
Con el Telegram premium te lo traduce y el navegador tb te da esa opción.

Las declaraciones fueron después y aludiendo a lo que dijo Trump. Será pa ganar tiempo o así. Yo no creo que esté vivo o sería un ridículo brutal.

Ahora el edificio que se atacó hace unas horas fue en Emiratos el al arab
#18 Eukherio
#14 Trump puede salir mañana diciendo que era todo una mentira pensada para que los descontentos en Irán tomasen las calles. En ese sentido no tiene problema alguno para colar bulos en redes sociales.
#1 guillersk
Champagne.jpg
Io76 #10 Io76
Si han martirizado a Hameni, no ha podido tener mejor muerte.
Noeschachi #21 Noeschachi
#10 Exacto, Mártir Premiumtm directo a la leyenda
#12 Mk22
Ayatollah no me toques la pirola
