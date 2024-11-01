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El torero Cristian Pérez, herido de gravedad tras recibir una cornada de 20 cm en el pecho

El albaceteño Cristian Pérez toreó en Las Ventas a pesar del peligro que trajeron las fuertes rachas de viento y fue herido de gravedad. Ocurrió con el sexto toro, el que, en un arreón descompuesto, se fue directo al pecho del torero. El animal le hizo girar hasta dos veces en el aire, para después encelarse furiosamente con él sobre la arena, prendiéndole por la chaquetilla y por el muslo.

| etiquetas: tauromaquia , crimen , tortura , atraso , vergüenza
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 BoosterFelix
El arte y la cultura pueden ser cosas maravillosas. Le alegran a uno el día.
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FueraSionistasdeMeneame #5 FueraSionistasdeMeneame
¿Pero el toro está bien?
5 K 61
#10 Eukherio
#5 Si fuesen justos la política debería ser que si le gana al torero el toro queda libre con pensión.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Tranquilos, que el torero no sufre ... que no le pongan morfina.
3 K 56
makinavaja #4 makinavaja
Es lo que tienen los toros bravos cuando los puteas, que se enfadan y se defienden, ya ves tú que cosas tiene la naturaleza.... :-D :-D
3 K 53
pitercio #8 pitercio
Si me das una corná
no me la des en el pecho.
Dámela en el culo
que tengo el bujero hecho.
1 K 28
Spirito #13 Spirito
#8 xD xD xD

Fustígate... con el látigo de púas, ¡Pájaro! xD xD xD
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jonolulu #9 jonolulu
Una cogida para partirse el pecho
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
IMPORTANTE: esta cogida hace que suba el caché de este matatoros para contratarlo en futuras matanzas de toros, es así como funciona este negocio. de nada!
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Arzak_ #11 Arzak_
Me preocupa si después han desinfectado a fondo el asta del toro. 8-D
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EldelaPepi #6 EldelaPepi
Y el toro se ha llevado una cuchillada de 90cm en el lomo, que muy bien no estará tampoco.
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Spirito #7 Spirito *
A ver... haciendo de poeta y de abogado de Natura, espero se recupere bien el toro... y también esa criatura.

¡Suene la concordia y la trompeta!

:hug:
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Bombástico #12 Bombástico
No me alegro, pero tampoco me da pena.
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menéame