El torero Cristian Pérez, herido de gravedad tras recibir una cornada de 20 cm en el pecho

El albaceteño Cristian Pérez toreó en Las Ventas a pesar del peligro que trajeron las fuertes rachas de viento y fue herido de gravedad. Ocurrió con el sexto toro, el que, en un arreón descompuesto, se fue directo al pecho del torero. El animal le hizo girar hasta dos veces en el aire, para después encelarse furiosamente con él sobre la arena, prendiéndole por la chaquetilla y por el muslo.