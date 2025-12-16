·
10
meneos
107
clics
The New York Times desvela que Ana Obregón mantuvo un romance con Jeffrey Epstein: "Quedó fascinada"
El periódico estadounidense ha dedicado un artículo a la fortuna del pedófilo y cómo logró alcanzar su posición.
ana orégano
,
estéis
,
lista
,
fascinada
8
2
1
K
109
actualidad
13 comentarios
8
2
1
K
109
actualidad
#8
skaworld
#4
Efectivamente nietija: grumo del hijo su chocho cobija
2
K
44
#12
Supercinexin
#8
Cielo santo, ska...
1
K
32
#9
Samaritan
Hotel Royal Manhattanes
1
K
27
#3
kondnado
Anita la fantástica.
1
K
26
#6
pepel
le pidieron ayuda para encontrar el dinero que habían invertido en la firma de inversiones Drysdale Securities, que acabó quebrando. Epstein contactó con Bob Gold, un amigo y exfiscal federal, quien relató que tras una búsqueda de un año descubrieron que los fondos se encontraban en la sucursal de las Islas Caimán de un banco canadiense. "Epstein recibió una generosa recompensa por haber encontrado el dinero"
Parece la historia de Felipe Conzález con sus inversiones en Stanford.
0
K
18
#1
mono
Al menos esta no era menor de edad. Van a terminar condenándola a ella
0
K
14
#2
skaworld
#1
Ningun juzgado condenaria a Ana, teniendo a la vez a una hija y una nieta a su cargo
8
K
126
#4
kosako
#2
Acaso hablamos de una.. Nietija?
2
K
34
#5
Khanbaliq
#1
Mentalmente, no creo que pase de los 6 años.
0
K
7
#7
uyquefrio
Y en alguno de aquellos viajes aprovecharía para grabar algunas escenas
www.youtube.com/watch?v=I5ZDlGaf1IY
0
K
13
#10
Samaritan
Quizás estaba inmersa en el método stanislavski preparando su papel para
Hotel Royal Manzanares
o
Ana y los siete
.
0
K
7
#11
Samaritan
*
Para triunfar en Hollywood hay que
chupar
picar muchas
po**as
puertas.
0
K
7
#13
Brill
#11
Pues tampoco es que triunfara precisamente.
0
K
10
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
