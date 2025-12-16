edición general
The New York Times desvela que Ana Obregón mantuvo un romance con Jeffrey Epstein: "Quedó fascinada"

The New York Times desvela que Ana Obregón mantuvo un romance con Jeffrey Epstein: "Quedó fascinada"

El periódico estadounidense ha dedicado un artículo a la fortuna del pedófilo y cómo logró alcanzar su posición.

13 comentarios
skaworld #8 skaworld
#4 Efectivamente nietija: grumo del hijo su chocho cobija
Supercinexin #12 Supercinexin
#8 Cielo santo, ska... :-|

xD :shit:
#9 Samaritan
Hotel Royal Manhattanes
#3 kondnado
Anita la fantástica.
pepel #6 pepel
le pidieron ayuda para encontrar el dinero que habían invertido en la firma de inversiones Drysdale Securities, que acabó quebrando. Epstein contactó con Bob Gold, un amigo y exfiscal federal, quien relató que tras una búsqueda de un año descubrieron que los fondos se encontraban en la sucursal de las Islas Caimán de un banco canadiense. "Epstein recibió una generosa recompensa por haber encontrado el dinero"

Parece la historia de Felipe Conzález con sus inversiones en Stanford.
mono #1 mono
Al menos esta no era menor de edad. Van a terminar condenándola a ella
skaworld #2 skaworld
#1 Ningun juzgado condenaria a Ana, teniendo a la vez a una hija y una nieta a su cargo
kosako #4 kosako
#2 Acaso hablamos de una.. Nietija?
#5 Khanbaliq
#1 Mentalmente, no creo que pase de los 6 años.
uyquefrio #7 uyquefrio
Y en alguno de aquellos viajes aprovecharía para grabar algunas escenas www.youtube.com/watch?v=I5ZDlGaf1IY
#10 Samaritan
Quizás estaba inmersa en el método stanislavski preparando su papel para Hotel Royal Manzanares o Ana y los siete.
#11 Samaritan *
Para triunfar en Hollywood hay que chupar picar muchas po**as puertas.
Brill #13 Brill
#11 Pues tampoco es que triunfara precisamente.
