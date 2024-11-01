edición general
6 meneos
30 clics

El término 'Charo': ¿Nueva arma de la misoginia digital en España?

El término 'Charo': ¿Nueva arma de la misoginia digital en España? El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha alertado del auge del término "Charo", convertido en arma de la "misoginia digital" en España.

| etiquetas: feminismo , misoginia , incel
5 1 6 K 11 cultura
38 comentarios
5 1 6 K 11 cultura
Comentarios destacados:          
#6 utopio
Ya vienen los victimistas a intentar apropiarse de términos...

Hay "Charos", al igual que hay "Pacos", en muchos casos "Canis" y "Chonis" que se ha hecho mayores.

Una "Charo" es el equivalente al "Karen" anglosajón, mujer arrogante, maleducada, ruidosa, que se hace notar cuando a nadie le interesa, que piensa que las normas son para otros, que sea feminista o no es irrelevante, ni es un ataque a las mujeres, que también tenemos su equivalente en "Pacos"...
10 K 127
YSiguesLeyendo #11 YSiguesLeyendo
#6 más bien "Manolos" es el que a mí me suena más que se usa como equivalente de "Charos"
0 K 19
Asimismov #13 Asimismov
#11 ¿y el de José Luis, lo conoces?
1 K 21
#29 utopio
#11 Te lo compro el "Manolos", yo lo suelo ver como "Pacos" pero se entiende igualmente que es lo importante.
0 K 6
#22 oscarcr80
#6 No creo que sea equivalente a Karen.

Charo, suena a cuarentona, divorciada y con hijos entre otras cualidades.
0 K 9
#26 utopio
#22 <modo chiste on>Es mi idioma y lo uso como quiero<modo chiste off>

En mi ámbito lo usamos así y no nos gusta que venga un organismo a decirnos como hablar.

Al fin y al cabo el uso hace el lenguaje.
0 K 6
Enésimo_strike #23 Enésimo_strike
#6 lo de Karen era al principio, ahora se usa para cierto perfil de mujer de mediana/avanzada edad votante del PSOE
0 K 11
#25 electroman *
#6 Que va, estas totalmente confundido, el equivalente a Karen sería una choni de barrio, una Yeni, mira vídeos de Karens en YouTube y te darás cuenta rápidamente.
0 K 7
crycom #31 crycom
#6 #21 #14 La acción está para justificar el dinero malgastado en estos organismos públicos que supuestamente velan por la igualdad.
0 K 10
Paracelso #34 Paracelso
#6 Pues yo creo que es justo todo lo contrario, Charo lo veo utilizado para mujer de mediana edad, de convicciones izquierdistas, pelo generalmente teñido de azul o morado, cierta vestimenta, pañuelo palestino y cuyo comportamiento suele ser ganar notoriedad para su discurso, esperpéntico incluso muchoas veces y monotemática. Karen en español creo que no tiene equivalente porque ese tipo de fauna no pulula por España o por lo medios más bien (salvo alguna periodista que se dedica a entrevistar el Barrio Salamanca a posta para exponer a estas personas).
0 K 9
#3 veratus_62d669b4227f8
Charo, mal. Señoro,pollaherida...eso si se puede decir
9 K 113
Supercinexin #9 Supercinexin
#3 El victimismo masculino, el pollaheridismo, al igual que el utilizar términos despectivos contra las mujeres, se cura cuando follas. Ya lo han explicado en el primer comentario.
4 K -6
Enésimo_strike #20 Enésimo_strike
#9 tienes dos páginas de comentarios usando el término “incel” ¿algo que declarar? :troll:
6 K 72
#5 oscarcr80
Antes eran las Marujas. Ahora son las Charos.

Por cierto, eso de Charo no se popularizo de ForoCoches?
6 K 79
Enésimo_strike #21 Enésimo_strike
#5 Charo venía a ser la castellanizacion de lo que los americanos llaman ser una Karen, luego todo se torció
1 K 20
Gry #4 Gry
Charo es el equivalente local a Karen, el que sea misógino es debatible porque también se le aplica a hombres.
6 K 73
Kyoko #28 Kyoko
#4 Bueno, la Karen de los USA tiene otros matices. Se usa para mujeres blancas que amenazan con quejarse al encargado de la tienda/restaurante a la que tienen cualquier quite con los empleados. O a llamar a la policía especialmente si tienen un quite con alguien negro. Como tales, se considera que son racistas y mas bien de derechas. Normalmente rubias (naturales o no) y visten de manera clasica o directamente anticuada.
El equivalente masculino sería un Chad.
Hay para otros grupos, por ejemplo la Shaniqua es el espereotipo de mujer negra de clase baja, obesa y que se queja por todo. Y Guetto se usa para la moda, actitudes, etc de los barrios negros, por ejemplo Guetto Blaster (un radiocasette enorme)
0 K 11
Torrezzno #17 Torrezzno *
Se les olvida, casualmente claro, el termino "Paco", o el termino "Pollaherida". Menudo cherrypicking ideologico.

Dicho esto los memes de charos son muy graciosos  media
3 K 51
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los que usan Charo como insulto son el 55% de los menores de 30 años que no ha tenido relaciones sexuales con una mujer en su vida
2 K 34
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
#1 y eso lo sabe solo el 14% de la gente.
2 K 35
elGude #8 elGude
#1 como los que usan woke.
1 K 26
Don_Pixote #19 Don_Pixote
#1 vaya flanders estas hecho
0 K 7
Amoniaco #18 Amoniaco *
Machurulo, incel, machito, machifacha, polla herida y un largo etc.

Luego nos vamos a generalizar con: todos los hombres son vioadores en potencia.

Pero eh, no me llames facha que eso es Machismo del duro.
2 K 27
#16 z1018
Yo he conocido a lo largo de mi carrera profesional varias Charos y confirmo que existen y que no es despectivo, al revés es bastante descriptivo.

En mi caso y para mí, una Charo es una mujer de más de 50 que ocupa un puesto de responsabilidad que no le corresponde por formación, preparación o méritos pero eso sí, uno de sus temas de conversación favorito es la falta de igualdad y la discriminación que sufren las mujeres, a pesar de que ella misma ocupa un puesto al que ha llegado tras…   » ver todo el comentario
2 K 26
strike5000 #27 strike5000
Todos tenemos claro que es una "Charo": una feminista radical y misándrica. Hay muchísimas mujeres que son feministas (reivindican la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres) y nadie las llama así.
1 K 21
carakola #12 carakola
Nueva gilipollada polarizadora para que el debate no salga de temas de género e igualdad chorras.
0 K 19
HeilHynkel #35 HeilHynkel
Pues aunque no os lo creáis .. Paco es el término español para francotirador y a la acción es "ir de paqueo" o "paquear". Viene de la Guerra de Africa.

dle.rae.es/paco

m. En las posesiones españolas de África, moro que, aislado y escondido, disparaba sobre los soldados.
m. Combatiente que dispara como lo hacían los pacos.

dle.rae.es/paquear

tr. Disparar como los pacos2. (luego nos hacen gracias la definiciones recursivas con GNU y la RAE lo lleva haciendo de toda la vida)
0 K 19
#7 cocococo
Ahora me entero de que existe ese término "Charo". En el pueblo conozco a una mujer que se llama Charo.
2 K 19
LázaroCodesal #15 LázaroCodesal
#7 Charo es el "hipocorístico" de Rosario...
www.udep.edu.pe/castellanoactual/los-hipocoristicos/
0 K 7
Doisneau #36 Doisneau *
#7 Bueno, es una forma de hablar. Yo mismo uso "un Paco" para hablar del tipico señor mayor boomer a veces, aunque sea de broma. O Paquear para hablar del tipico plan que haria un señor mayor :-D

En forocoches he leido el termino "Piso Paco" que me hace mucha gracia
0 K 11
#37 Albarkas
¿Nuevo? ¿Donde se ha metido el autor del artículo en los últimos 5 años?
0 K 15
toshiro #32 toshiro
Charo, señoro, pollavieja, loca del coño... Términos para enanos y enanas mentales en sus debates insustanciales.
0 K 10
Battlestar #30 Battlestar
Si el dinero que pagan al instituto de la mujer por hacer estos estudios los dedicaran a contratar jueces para agilizar los casos de violencia de genero yo creo que todos saldríamos ganando.
0 K 10
#38 Jacusse
Alertado?
0 K 10
ilecinan #33 ilecinan
Mujeres desnudas con hombres desnudos
Y cuánta puta y yo qué viejo
0 K 8
alcama #24 alcama
Nueva polémica artificial para desviar la atención de los pufos del PSOE
0 K 6
#14 patriota_de_pandereta
Tremendo lo que le gusta a la izquierda prohibir y censurar
0 K 6

menéame