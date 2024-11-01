El término 'Charo': ¿Nueva arma de la misoginia digital en España? El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha alertado del auge del término "Charo", convertido en arma de la "misoginia digital" en España.
Hay "Charos", al igual que hay "Pacos", en muchos casos "Canis" y "Chonis" que se ha hecho mayores.
Una "Charo" es el equivalente al "Karen" anglosajón, mujer arrogante, maleducada, ruidosa, que se hace notar cuando a nadie le interesa, que piensa que las normas son para otros, que sea feminista o no es irrelevante, ni es un ataque a las mujeres, que también tenemos su equivalente en "Pacos"...
Charo, suena a cuarentona, divorciada y con hijos entre otras cualidades.
En mi ámbito lo usamos así y no nos gusta que venga un organismo a decirnos como hablar.
Al fin y al cabo el uso hace el lenguaje.
Por cierto, eso de Charo no se popularizo de ForoCoches?
El equivalente masculino sería un Chad.
Hay para otros grupos, por ejemplo la Shaniqua es el espereotipo de mujer negra de clase baja, obesa y que se queja por todo. Y Guetto se usa para la moda, actitudes, etc de los barrios negros, por ejemplo Guetto Blaster (un radiocasette enorme)
Dicho esto los memes de charos son muy graciosos
Luego nos vamos a generalizar con: todos los hombres son vioadores en potencia.
Pero eh, no me llames facha que eso es Machismo del duro.
En mi caso y para mí, una Charo es una mujer de más de 50 que ocupa un puesto de responsabilidad que no le corresponde por formación, preparación o méritos pero eso sí, uno de sus temas de conversación favorito es la falta de igualdad y la discriminación que sufren las mujeres, a pesar de que ella misma ocupa un puesto al que ha llegado tras… » ver todo el comentario
En forocoches he leido el termino "Piso Paco" que me hace mucha gracia
