Telecinco está fracasando en audiencias con datos históricamente bajos, pero cree tener la respuesta para que el público vuelva: ofrecer más de lo mismo a paladas

Octubre de 2021. Esa fue la última vez que Telecinco fue líder de audiencia ante una Antena 3 que le pisaba los talones y una TVE que tenía que cambiar muchas cosas si quería seguir siendo relevante. Por aquel entonces, la cadena de Mediaset firmó un 14,4% de share y colocó 17 programas entre las 20 emisiones más vistas del año (todas ellas partidos de la Eurocopa y la Copa del Rey, todo sea dicho). Cuatro años después, la situación es tan distinta que en la cadena de Fuencarral están metidos, casi sin saberlo, en una crisis de identidad...