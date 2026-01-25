Ted Cruz: "Vas a perder el Congreso, el Senado y vas a pasar los próximos 2 años siendo sometido a impeachment cada semana" (ING)

Grabaciones secretas revelan que Ted Cruz criticó duramente a Trump y al vicepresidente Vance ante donantes. Advirtió que los aranceles de Trump podrían hundir la economía y provocar derrotas electorales e incluso un impeachment. Relató una tensa llamada con Trump, quien lo insultó. Cruz también atacó a Vance, vinculándolo a Tucker Carlson y a posturas antisemitas y anti-Israel. Su equipo niega divisiones y afirma que sigue siendo aliado de Trump.