Ted Cruz: "Vas a perder el Congreso, el Senado y vas a pasar los próximos 2 años siendo sometido a impeachment cada semana" (ING)

Grabaciones secretas revelan que Ted Cruz criticó duramente a Trump y al vicepresidente Vance ante donantes. Advirtió que los aranceles de Trump podrían hundir la economía y provocar derrotas electorales e incluso un impeachment. Relató una tensa llamada con Trump, quien lo insultó. Cruz también atacó a Vance, vinculándolo a Tucker Carlson y a posturas antisemitas y anti-Israel. Su equipo niega divisiones y afirma que sigue siendo aliado de Trump.
| etiquetas: ted cruz , elecciones , congreso , senado , impeachment , trump
"Vas a perder la Cámara de Representantes, vas a perder el Senado, vas a pasar los próximos dos años siendo acusado cada semana".
La respuesta de Trump, según Cruz: "Qué te jodan, Ted"