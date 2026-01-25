edición general
5 meneos
10 clics
Ted Cruz: "Vas a perder el Congreso, el Senado y vas a pasar los próximos 2 años siendo sometido a impeachment cada semana" (ING)

Grabaciones secretas revelan que Ted Cruz criticó duramente a Trump y al vicepresidente Vance ante donantes. Advirtió que los aranceles de Trump podrían hundir la economía y provocar derrotas electorales e incluso un impeachment. Relató una tensa llamada con Trump, quien lo insultó. Cruz también atacó a Vance, vinculándolo a Tucker Carlson y a posturas antisemitas y anti-Israel. Su equipo niega divisiones y afirma que sigue siendo aliado de Trump.

| etiquetas: ted cruz , elecciones , congreso , senado , impeachment , trump
3 comentarios
jm22381 #2 jm22381 *
Cruz dijo que le dijo a Trump: "Señor. Presidente, si llegamos a noviembre de [2026] y los 401 (k) [planes de pensiones privados invertidos en bolsa] de la gente han bajado un 30% y los precios han subido un 10-20% en el supermercado, vamos a ir al día de las elecciones, enfrentando un baño de sangre".
"Vas a perder la Cámara de Representantes, vas a perder el Senado, vas a pasar los próximos dos años siendo acusado cada semana".
La respuesta de Trump, según Cruz: "Qué te jodan, Ted" :shit: xD
Sandman #3 Sandman
Quien se acuesta con niños, o con psicópatas mayores seniles y con incontinencia,...
Apotropeo #1 Apotropeo
Amén.
