El Supremo valida la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de 8 años al teléfono para cazar a un pederasta

El Supremo valida la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de 8 años al teléfono para cazar a un pederasta

El abuelo materno pudo leer la conversación y ver que la foto de perfil de interlocutor de su nieta se correspondía con un adulto, por lo que decidió continuar la conversación haciéndose pasar por su nieta. Así, le escribió: "hola, ya hice los deberes", y tras preguntarle qué hacía e intercambiar alguna frase sin trascendencia, el acusado preguntó a la que creía una niña si le gustaban las "fotos sexys", y si quería ver alguna...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "Si yo te mando tú también me mandas", le dijo el pederasta, momento en que para zanjarla conversación el abuelo se despidió diciendo: "Mañana seguimos que mi abuelo me dice que tengo que dormir adiós". El acusado respondió que debía borrar las conversaciones para que su abuelo no pudiera verlas. "Borra todos los mensajes si no la habló más contigo", añadió y finalmente: "ya borraste", y al ver que la niña respondía que sí se despidió. Al día siguiente, el abuelo denunció los hechos ante la Guardia Civil...
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Sangre fría la del abuelo
mosfet #5 mosfet
Yo hubiese quedado con el pederasta, para amablemente hacer ver a través de una conversación pacífica y constructiva que ese comportamiento no lleva a nada, luego lo hubiese dejado en casa para que viese como se apañaba con varios dientes menos, aunque creo que este tipo de gente no tiene cura, no creo que pueden tener una vida normal, ¿soy mala persona si pienso que deberíamos eliminar a todos los pederastas?
capitan__nemo #8 capitan__nemo
¿Y al pederasta no lo han investigado si lo ha intentado con otros niños?
El juez puede solicitar los metadatos a whatsapp/meta para saber si ha tenido otras conversaciones con niños (no el contenido de los mensajes que en teoria no los guarda)
El_pofesional #7 El_pofesional *
Pero qué pesado eres.

Ah, que #_6 (el OP) me ha puesto en ignore porque no le gusta que le contesten al SPAM que hace en sus propios meneos.

Así que sí, básicamente confirma que quiere hacer artículos de opinión barra cámaras de eco, pero sin usar la función de artículo de opinión que ofrece la web.
Urasandi #9 Urasandi
A una niña le puedes explicar que recoja su habitación.... y te hará el mismo caso.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
a los padres que tienen la obligación legal de velar por la integridad de sus hijos menores de edad cuándo les va a caer un puro de una puta vez? lo grave de este caso es que tiene que ser el abuelillo el que le revise y vigile lo que hace la nieta de 8 añitos con el móvil hablando con desconocidos... esos padres sólo tienen hijos para desgravárselos en la declaración de la renta o qué?
El_pofesional #4 El_pofesional
#2 ¿Qué?

PD: Para hacer esto, mejor abre un artículo de opinión. Lo que haces es abusar de tu privilegio como OP para dejar tus opiniones bien visibles y resaltadas. Se lleva mucho por meneame últimamente y no voy a dejar de exponerlo.
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
lo que NO se dice en la noticia: cómo obtuvo el teléfono de la niña para escribirle por WhatsApp? cuánto tiempo han pasado los padres de esta niña educándola y explicándole por qué nunca-nunca-nunca debe dar su número de teléfono por internet a nadie-nadie-nadie? pues nada, que venga el Estado a hacer las funciones de padres que no les da la gana de hacer... qué triste todo, de verdad, qué mal!
