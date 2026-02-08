El Supremo valida la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de 8 años al teléfono para cazar a un pederasta

El abuelo materno pudo leer la conversación y ver que la foto de perfil de interlocutor de su nieta se correspondía con un adulto, por lo que decidió continuar la conversación haciéndose pasar por su nieta. Así, le escribió: "hola, ya hice los deberes", y tras preguntarle qué hacía e intercambiar alguna frase sin trascendencia, el acusado preguntó a la que creía una niña si le gustaban las "fotos sexys", y si quería ver alguna...
| etiquetas: menores. moviles , sucesos , redes sociales , abusos , pederastia
El juez puede solicitar los metadatos a whatsapp/meta para saber si ha tenido otras conversaciones con niños (no el contenido de los mensajes que en teoria no los guarda)
