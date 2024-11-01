Sumar mueve ficha contra la Ley de Aguirre que permite abrir los comercios los domingos

El grupo parlamentario Sumar ha dado un paso más en su agenda laboral al preparar una proposición de ley para limitar la capacidad de las comunidades autónomas en materia de horarios comerciales. La iniciativa, impulsada por el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, busca poner fin a lo que considera una “barra libre” que permite la apertura generalizada de comercios en domingos y festivos, especialmente en territorios como la Comunidad de Madrid.
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Luego se sorprenden cuando los votan 4 gatos
Ya hay un marco suficientemente generoso con un montón de domingos a nivel nacional que se puede abrir negocios y comprar los clientes.
Lo que es una locura es que se abran los 52 domingos del año.
Los empleados y los dueños merecen poder descansar tranquilamente igual que el resto de personas.
En muchos lugares son los empleados los que trabajan los domingos...
Planazo.
Después querrán que la gente tenga hijos
Yo trabajé durante la carrera de "sabadero" en el Corte Inglés:
- Podía ir a clase de lunes a viernes
- En campaña de rebajas y Navidad que no tenía clase aprovechaba para trabajar
- Las comisiones eran mayores en fin de semana que entre semana
No era el único que lo hacía por elección
Seguramente hay efectos colaterales que no estoy considerando y alguno de ustedes, amablemente, me lo hará notar sin llamarme "oveja" ni nada similar.
Que en el pequeño comercio lo hagan ya es otra cosa pero no creo que haga falta prohibir.
Podría entender una tienda a comprar algo de comer pero eso no tiene justificación.
¿Lo hacen mal? Para empezar, en zonas turísticas y fronterizas tienen mayor volumen de negocio que le quitan a los de este lado de la "raia". Desconozco si eso implica que generan más empleo pero es posible que sí.
Hay muchos trabajos que tienen jornadas en domingos y festivos, muchos, no acabo de entender por qué si lo hiciese el comercio sería "hacerlo mal".
Igual es que yo, que estuve muchos años trabajando un finde sí, un finde no,… » ver todo el comentario
Trabajar un festivo es algo excepcional, salvo que trabajes en empleos esenciales.
Y esas personas deberían ser remuneradas de manera generosa por trabajar un festivo.
Ahora que me compares una tienda de ropa o de cualquier chorrada inútil con sanidad, seguridad... cosas que no se pueden parar.
Si tu tienes a tu familia en casa y tu estas trabajando un festivo eso no te lo pueden compensar, pueden enmascararlo con dinero.
Aquí bajo de mi casa el bar esta cerrado todos los domingos y festivos.
El plan sin fisuras de los muertos de hambre.
El único lugar donde eso se cambió y permiten abrir todos es en Madrid.
Que los pobres se jodan para que yo, que soy ligeramente menos pobre, pueda ir a comprar domingo.
Clasismo entre ovejas por lo rápido que te esquilan la lana.
Lo que hay que hacer son más inspecciones para que se cumplan los derechos laborales. Pero imponer limitaciones de "es que es el día del señor" no lo veo
Y a su vez se pongan mayor número de inspecciones y mayor sanciones a quien no las cumpla.
Con eso ya el empresario verá si le sale rentable abrir o no X dia si el trabajador le cuesta el doble o el triple.
Eso ya si eso, mañana.