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Sumar mueve ficha contra la Ley de Aguirre que permite abrir los comercios los domingos

El grupo parlamentario Sumar ha dado un paso más en su agenda laboral al preparar una proposición de ley para limitar la capacidad de las comunidades autónomas en materia de horarios comerciales. La iniciativa, impulsada por el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, busca poner fin a lo que considera una “barra libre” que permite la apertura generalizada de comercios en domingos y festivos, especialmente en territorios como la Comunidad de Madrid.

| etiquetas: sumar , ley , permite , abrir , comercios , domingos
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38 comentarios
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Comentarios destacados:          
Tarod #1 Tarod
Di que sí, impidiendo que la gente vaya a comprar el domingo. Y que cada cual abra su negocio cuando le apetezca.
Luego se sorprenden cuando los votan 4 gatos
16 K 121
Skiner #3 Skiner *
#1 Se trata de hacer las cosas bien y no permitir abusos.
Ya hay un marco suficientemente generoso con un montón de domingos a nivel nacional que se puede abrir negocios y comprar los clientes.
Lo que es una locura es que se abran los 52 domingos del año.
Los empleados y los dueños merecen poder descansar tranquilamente igual que el resto de personas.
En muchos lugares son los empleados los que trabajan los domingos...
11 K 135
bronco1890 #4 bronco1890
#3 Por convenio te pagan la hora a un 50% más y recuperas el domingo librando otro día de la semana. También hay un tope en los domingos que puedes trabajar al año.
2 K 36
#6 Sigo_intentandolo
#4 claro... pero para eso tienes que conseguir que la gente denuncie y se demuestre... y hay gente que no puede...
2 K 28
Skiner #7 Skiner
#4 Cuantas horas se pierden por el camino y no las cobras nunca... ¬¬
2 K 28
Falk #10 Falk
#7 o se pagan mal y se incluyen en algún plus de la nómina
1 K 10
Skiner #13 Skiner
#10 correcto eso también pasa y encima parece que te estan haciendo un favor. ?(
1 K 10
#16 username
#4 acabaremos trabajando todos los domingos para poder tener una nomina digna.

Planazo.

Después querrán que la gente tenga hijos
0 K 11
#5 EISev
#3 igual si la ley se hace de otra manera y por trabajar un domingo tienes un mayor sueldo y se te compensan las horas lo suficiente hay hasta gente que lo prefiere.

Yo trabajé durante la carrera de "sabadero" en el Corte Inglés:

- Podía ir a clase de lunes a viernes
- En campaña de rebajas y Navidad que no tenía clase aprovechaba para trabajar
- Las comisiones eran mayores en fin de semana que entre semana
6 K 98
Skiner #8 Skiner *
#5 Estupendo tu relato, no tiene nada que ver con lo que se esta hablando aquí.
2 K 29
#19 EISev *
#8 ¿Pot qué no tiene nada que ver? Precisamente comparto una experiencia personal, en una etapa de mi vida me interesaba trabajar en horario distinto a otros.

No era el único que lo hacía por elección
2 K 35
Ragle_Gumm #12 Ragle_Gumm
#5 Estoy de acuerdo. Yo creo que el camino es reducir la jornada (asunto del que parece que todos los partidos que lo prometían se han olvidado ya), así, de alguna manera, tener la opción de trabajar fines de semana ayudaría a conciliar y generaría empleo. El único problema que le veo es que haría más difícil el competir para el pequeño comercio.

Seguramente hay efectos colaterales que no estoy considerando y alguno de ustedes, amablemente, me lo hará notar sin llamarme "oveja" ni nada similar.
1 K 19
Skiner #14 Skiner
#12 El asunto de la reducción de jornada se aparcó porque todas las derechas (PP, VOX y JUNTS) se pusieron de acuerdo para rechazarlo con los aplausos vigorosos de la patronal.
1 K 14
#25 slender_1
#1 #3 #9 A mí no me importa que en Madrid estén abiertos los domingos ZARA, MANGO y demás multis porque ahí se sabe que van a cumplir los horarios.

Que en el pequeño comercio lo hagan ya es otra cosa pero no creo que haga falta prohibir.
0 K 10
Skiner #31 Skiner
#25 ¿De verdad hace falta ir a esos comercios a comprar ropa un domingo? Por favor...
Podría entender una tienda a comprar algo de comer pero eso no tiene justificación.
0 K 7
#28 Tensk
#3 En Portugal los comercios medio grandes abren todos los domingos, de hecho el único que no abren es hoy, domingo de resurrección, y aún así hay alguna excepción.
0 K 11
Skiner #30 Skiner
#28 ¿Y? Lo que hagan en otros paises me da lo mismo.
0 K 7
Skiner #32 Skiner
#28 Además ¿tenemos que copiar lo que hacen mal en otras partes?
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#34 Tensk
#32 Anda, parecía que te daba igual.

¿Lo hacen mal? Para empezar, en zonas turísticas y fronterizas tienen mayor volumen de negocio que le quitan a los de este lado de la "raia". Desconozco si eso implica que generan más empleo pero es posible que sí.

Hay muchos trabajos que tienen jornadas en domingos y festivos, muchos, no acabo de entender por qué si lo hiciese el comercio sería "hacerlo mal".

Igual es que yo, que estuve muchos años trabajando un finde sí, un finde no,…   » ver todo el comentario
0 K 11
Skiner #35 Skiner *
#34 No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Trabajar un festivo es algo excepcional, salvo que trabajes en empleos esenciales.
Y esas personas deberían ser remuneradas de manera generosa por trabajar un festivo.
Ahora que me compares una tienda de ropa o de cualquier chorrada inútil con sanidad, seguridad... :shit: cosas que no se pueden parar.
Si tu tienes a tu familia en casa y tu estas trabajando un festivo eso no te lo pueden compensar, pueden enmascararlo con dinero.
0 K 7
#36 Tensk
#35 Ah, que no vamos a llegar a un acuerdo. Pues nada, que te vaya bien.
0 K 11
#37 Borgiano
#3 y los de los bares no tienen derecho a descansar?
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Skiner #38 Skiner
#37 Los de los bares pueden cerrar cuando quieran.
Aquí bajo de mi casa el bar esta cerrado todos los domingos y festivos.
0 K 7
Qoshqarbaev #9 Qoshqarbaev *
#1 Dí que sí, no hay sentimento más sólido que el de creerse algo basándose exclusivamente en que haya gente en peor situación.

El plan sin fisuras de los muertos de hambre.
0 K 8
#26 soberao *
#1 Es una buena opción para grandes superficies, franquicias, etc, pero mala para pequeños negocios y empresas con pocos empleados, porque no tienen otra opción que trabajar toda la semana si no pueden contratar a gente para cubrir los domingos.
0 K 20
Urasandi #33 Urasandi
#1 Abrir los domingos solo benefician a las grandes cadenas y superficies, y perjudica a todos los demás.
1 K 23
#11 Pitchford
Pues que cierren los bares y los restaurantes los domingos también. Y los cines y los museos. A descansar todo el mundo, como en el sabbath. Dejamos que trabajen los de la red eléctrica por no andar con velas y sin tele. En Bilbao los domingos eran así hasta hace pocos años. Ni Dios por la calle. Parecía que había caído una bomba de neutrones. Turistas de fin de semana ni uno. Luego llegó el Guggenheim y la cosa se animó con la apertura de bastantes bares y restaurantes.
6 K 75
Skiner #17 Skiner
#11 Los bares y restaurantes pueden abrir o cerrar cuando les plazca.
1 K 20
#18 Pitchford
#17 Y los comercios no?
2 K 38
Skiner #20 Skiner
#18 Pues no. Según la regulación pueden abrir X domingos y festivos al año. En el resto de España.
El único lugar donde eso se cambió y permiten abrir todos es en Madrid.
0 K 7
#21 Pitchford
#20 Y en otras zonas turísticas, que lo permite la ley. En Madrid la realidad es que solo abren en el centro, donde hay muchos turistas de fin de semana.
1 K 32
Andreham #2 Andreham
Qué perezote.

Que los pobres se jodan para que yo, que soy ligeramente menos pobre, pueda ir a comprar domingo.

Clasismo entre ovejas por lo rápido que te esquilan la lana.
3 K 34
#15 okeil
La verdad es que impedir que se abra en domingo no mejora las condiciones laborales de quien trabaja esos días. Igual lo que hay que hacer es vigilar más que se haga correctamente y a los trabajadores se les compense como esté establecido, o incluso mejorar esas condiciones, si quieres hasta el punto de que no interese abrir los domingos ...
3 K 27
#27 juanac
Yo nunca he visto el problema de abrir los domingos, teniendo un 10% de paro. Yo preferiría trabajar el domingo, pagado como festivo, que el viernes.

Lo que hay que hacer son más inspecciones para que se cumplan los derechos laborales. Pero imponer limitaciones de "es que es el día del señor" no lo veo
2 K 23
#29 PerritaPiloto
#27 Abrir los domingos no bajó ni un ápice el paro.
0 K 9
allaquevamos #22 allaquevamos
Lo de dejar que cada empresa privada abra los días y las horas que quiera, pague las horas extras, los pluses de nocturnidad o festivo, etc, dentro del máximo de horas por trabajador posibles, que corresponda dentro de la ley que se proponga.
Y a su vez se pongan mayor número de inspecciones y mayor sanciones a quien no las cumpla.

Con eso ya el empresario verá si le sale rentable abrir o no X dia si el trabajador le cuesta el doble o el triple.

Eso ya si eso, mañana.
1 K 17
XtrMnIO #23 XtrMnIO
Es que, como domingo que es, debería pagarse como festivo, u horas extra, no como la estafa actual de los negreros.
0 K 12
#24 daniMate
20 años tarde. Justo a tiempo.
0 K 11

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