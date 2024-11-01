Sumar mueve ficha contra la Ley de Aguirre que permite abrir los comercios los domingos

El grupo parlamentario Sumar ha dado un paso más en su agenda laboral al preparar una proposición de ley para limitar la capacidad de las comunidades autónomas en materia de horarios comerciales. La iniciativa, impulsada por el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, busca poner fin a lo que considera una “barra libre” que permite la apertura generalizada de comercios en domingos y festivos, especialmente en territorios como la Comunidad de Madrid.