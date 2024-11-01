edición general
9 meneos
11 clics
Un suicidio cada 2 horas: Argentina registra un récord de muertes autoprovocadas y supera la media mundial

Un suicidio cada 2 horas: Argentina registra un récord de muertes autoprovocadas y supera la media mundial

Argentina registra un récord de suicidios con 4.249 casos en 2024, superando la media mundial y afectando especialmente a jóvenes.

| etiquetas: milei , argentina , suicidio
7 2 0 K 97 actualidad
10 comentarios
7 2 0 K 97 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Un éxito las políticas de los fondos de inversión sionistas y estadounidenses en Argentina

La gente se suicida más pero ellos ahora tienen el control de zonas de la patagonia enteras, el control de las aguas de argentina...
3 K 55
#6 Poll
Todo bien.
Baja el paro :troll:
Baja la demanda y por lo tanto baja la inflación :troll:
Baja la pobreza :troll:
2 K 43
#3 Sacapuntas
Milei ha fracasado. Todos son desesperados que le votaron para mejorar y no han podido esperar más. ¡Es el mercado, amigo!
2 K 40
EvilPreacher #4 EvilPreacher
¿Qué mayor expresión de libertad carajo que la de disponer de su propia vida?
2 K 38
#5 cocococo
A disfrutar de lo votado y lo abstenido
1 K 27
TooBased #2 TooBased
Debe ser la recuperación económica y que ya no hay inflación...
0 K 20
frg #7 frg *
#2 Espera que viene @Findeton y lo explica. Seguro que es bueno, que se suiciden más.
1 K 32
tusitala #9 tusitala
#7 Se suicidan porque las armas se han abaratado tanto, y los sueldos han subido de tal forma, que ahora se lo pueden permitir.
0 K 10
Findeton #10 Findeton
#7 La gente se suicida más en tiempos de paz que en la guerra o situaciones de subsistencia.
0 K 12
tusitala #8 tusitala
#2 Disminuye el número de personas en riesgo de exclusión y aumenta el pib per cápita. La macroeconomía no atiende a los dramas personales
0 K 10

menéame