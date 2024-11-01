·
Un suicidio cada 2 horas: Argentina registra un récord de muertes autoprovocadas y supera la media mundial
Argentina registra un récord de suicidios con 4.249 casos en 2024, superando la media mundial y afectando especialmente a jóvenes.
|
etiquetas
:
milei
,
argentina
,
suicidio
7
2
0
K
97
actualidad
10 comentarios
7
2
0
K
97
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
Un éxito las políticas de los fondos de inversión sionistas y estadounidenses en Argentina
La gente se suicida más pero ellos ahora tienen el control de zonas de la patagonia enteras, el control de las aguas de argentina...
3
K
55
#6
Poll
Todo bien.
Baja el paro
Baja la demanda y por lo tanto baja la inflación
Baja la pobreza
2
K
43
#3
Sacapuntas
Milei ha fracasado. Todos son desesperados que le votaron para mejorar y no han podido esperar más. ¡Es el mercado, amigo!
2
K
40
#4
EvilPreacher
¿Qué mayor expresión de libertad carajo que la de disponer de su propia vida?
2
K
38
#5
cocococo
A disfrutar de lo votado y lo abstenido
1
K
27
#2
TooBased
Debe ser la recuperación económica y que ya no hay inflación...
0
K
20
#7
frg
*
#2
Espera que viene
@Findeton
y lo explica. Seguro que es bueno, que se suiciden más.
1
K
32
#9
tusitala
#7
Se suicidan porque las armas se han abaratado tanto, y los sueldos han subido de tal forma, que ahora se lo pueden permitir.
0
K
10
#10
Findeton
#7
La gente se suicida más en tiempos de paz que en la guerra o situaciones de subsistencia.
0
K
12
#8
tusitala
#2
Disminuye el número de personas en riesgo de exclusión y aumenta el pib per cápita. La macroeconomía no atiende a los dramas personales
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
