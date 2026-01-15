TJ Sabula, el trabajador suspendido sin sueldo por ofender a Trump consigue más de 800.000 dólares en donaciones [ITA]

TJ Sabula gritó a Trump llamándolo "protector de pedófilos", en referencia a los archivos de Epstein. Por su parte, el presidente le gritó "¡Que te jodan!" y le mostró el dedo medio. Ford le suspendió sin sueldo ni empleo hasta nuevo aviso pero dos campañas de donaciones organizadas en GoFundMe para este obrero y padre de familia han recaudado más de 800.000 dólares. Relacionadas: www.meneame.net/story/trabajador-ford-llamo-protector-pedofilos-trump- www.meneame.net/story/trump-hace-corte-mangas-trabajador-llamo
Bueno, seria una prueba mas de la esencia fascista/peregrina de Gringolandia