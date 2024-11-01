edición general
Trump hace un corte de mangas a un trabajador que le llamó "protector de pedofilos" (ENG)

Trump hace un corte de mangas a un trabajador que le llamó "protector de pedofilos" (ENG)  

Sucedió durante su visita a la fábrica de Ford en Detroit

etiquetas: trump , corte de mangas
comentarios
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
Yet another person remarked, “I voted for this. PROUDLY.”

Es imposible que una democracia funcione cuando la mitad de la población son tarados disfuncionales.
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Es que no es un insulto justo. No es un protector de pedófilos, es un pedófilo.
Ovlak #4 Ovlak
#0 eso no es un corte de mangas, es una peineta. Ya lo explicó el gran Aragonés.
#5 Banderoll
#4 Para mí eran lo mismo hasta ahora, gracias por enseñarme el matiz :-P
#1 davidvsgoliat
The circus must go on.
