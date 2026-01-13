Un trabajador de Ford llama “protector de pedófilos” a Trump. El trabajador ha sido suspendido [ENG]  

Donald Trump hizo un corte de mangas a alguien el martes, presuntamente en respuesta a gritos que le reprochaban ser un “protector de pedófilos” mientras recorría una planta de Ford en Michigan. TMZ compartió un breve vídeo en el que se ve la reacción alterada del presidente de Estados Unidos ante alguien que le increpa fuera de plano, momento en el que parece hacer el gesto con la mano. Trump pasó la tarde del martes visitando el complejo River Rouge de Ford en Dearborn.