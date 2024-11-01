Montero sugiere que el PP tiene acceso a los sumarios secretos de la UCO: "¿De dónde ha sacado esa información?"

"¿Me puede decir qué expediente de la UCO dice que es irregular? ¿Es que acaso tiene información de un secreto de sumario? De donde ha sacado esa información". En la réplica del pleno de este jueves en el Senado, la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero, forzada a comparecer por el PP por el caso SEPI, respondía a la portavoz popular, Alicia García, que minutos antes había cargado sobre la investigación que la UCO lleva a cabo sobre la SEPI y que provocó registros en el Ministerio de Hacienda. Unas pesquisas que aún están bajo secreto