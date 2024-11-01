edición general
35 meneos
51 clics
Montero sugiere que el PP tiene acceso a los sumarios secretos de la UCO: "¿De dónde ha sacado esa información?"

Montero sugiere que el PP tiene acceso a los sumarios secretos de la UCO: "¿De dónde ha sacado esa información?"

"¿Me puede decir qué expediente de la UCO dice que es irregular? ¿Es que acaso tiene información de un secreto de sumario? De donde ha sacado esa información". En la réplica del pleno de este jueves en el Senado, la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero, forzada a comparecer por el PP por el caso SEPI, respondía a la portavoz popular, Alicia García, que minutos antes había cargado sobre la investigación que la UCO lleva a cabo sobre la SEPI y que provocó registros en el Ministerio de Hacienda. Unas pesquisas que aún están bajo secreto

| etiquetas: uco , pp , psoe , montero , filtraciones
29 6 0 K 277 politica
6 comentarios
29 6 0 K 277 politica
#1 Piscardo_Morao
¿A que a estos filtradores no los va a condenar el Supremo ni ningún otro tribunal?
5 K 77
#3 Leon_Bocanegra *
La han redactado ellos. Es la UCO la que tiene acceso a los informes que redacta el PP.
2 K 40
makinavaja #2 makinavaja
El PP tiene acceso, y control, sobre los sumarios secretos de la UCO...
2 K 34
Andreham #4 Andreham
Sugerir está feo si no va con una denuncia pegada.
0 K 8
#5 Piscardo_Morao
#4 Te sugiero que expliques como tienen información sobre algo que está bajo secreto de sumario 8-D
1 K 25
Andreham #6 Andreham
#5 Pues eso, que lo denuncien al juzgado si saben que es información que sólo se puede tener acceso bajo secreto de sumario.
0 K 8

menéame