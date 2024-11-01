Donald Trump regala el Nobel de la Paz a Netanyahu

En un gesto que se considera tan insólito como humillante, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha regalado su medalla del Premio Nobel a Benjamin Netanyahu, durante un encuentro en la Casa Blanca celebrado solo unas horas después de otro encuentro con María Corina Machado, en el que esta le entregó su Premio Nobel. Con este gesto, Trump trata de ganarse el favor del genocida Netanyahu, a quien dice respetar y admirar. «OBSEQUIÉ LA MEDALLA DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ AL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL», confirmó Trump en su red social Tr