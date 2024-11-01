edición general
Donald Trump regala el Nobel de la Paz a Netanyahu

Donald Trump regala el Nobel de la Paz a Netanyahu

En un gesto que se considera tan insólito como humillante, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha regalado su medalla del Premio Nobel a Benjamin Netanyahu, durante un encuentro en la Casa Blanca celebrado solo unas horas después de otro encuentro con María Corina Machado, en el que esta le entregó su Premio Nobel. Con este gesto, Trump trata de ganarse el favor del genocida Netanyahu, a quien dice respetar y admirar. «OBSEQUIÉ LA MEDALLA DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ AL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL», confirmó Trump en su red social Tr

MiguelDeUnamano
Tanto sus detractores como sus simpatizantes consideran que el regalo de Trump está fuera de lugar y resta valor a un codiciado galardón que a él le costó “muchísimo” conseguir. La propia María Corina Machado, propietaria anterior de la medalla, ha lamentado que el mandatario haya regalado el premio solo unas horas después de que ella se lo concediera y ha subrayado que “no puede regalarse, revocarse, compartirse ni transferirse a otros”.

xD xD xD
rendri
Este nobel de la paz rula más que porro y un mini de calimotxo en las fiestas del pueblo...
Noeschachi
#1 Nightmare blunt rotation
Technics
#1 Ya te digo. Es como si lo hubiera escrito un medio de noticias satiricas. Increíble pero cierto.
Malaguita
Está al salto la peña ésta.
Un_señor_de_Cuenca
#5 Casi sacan esta antes que la de verdad
Mltfrtk
Desgraciadamente es un titular totalmente verosímil. Así va el mundo ahora.
pepel
Netanyahu, regálamelo a mí. Lo quiero poner en el water.
sivious
#3 Creo que Netanyahu va a regalarselo a Hitler.
Find
#12 O a Kissinger
manuelmace
#12 La verdad es que los sionistas le deben mucho a Hitler.
UNX
Sabemos que es mentira porque el único amigo de verdad de Trump es Trump. No va a dejar a otros jugar con sus juguetes.
Nouser
#8 Esto no va de amigos, sino de jefes.
UNX
#17 Trump tampoco tiene jefes. Es demasiado megalómano para darse cuenta.
omega7767
#18 tal cual. Se cargó a Elon, otro egocéntrico, en unos meses
ansiet
Jajajajajaja
tommyx
Como mucho le regalaría el fifa de la paz
Horkid
Recordarlo que los ciudadanos y países si podemos hacer para defendernos: no comprar ni consumir productos ni yanquis, ni israelis.
Y Europa y Canada pueden dar a EEUU un golpe mortal: abandonando el dolar como moneda internacional, salir del sistema swift, y unirnos a los brics y su sistema monetario. Como parece que ya está haciendo Canada: www.meneame.net/story/canada-da-impulso-relaciones-china-emanciparse-e Canadá da impulso a sus relaciones con China para emanciparse de Estados Unidos
Poligrafo
Los Nobel han muerto.
lameiro
Pues para el caso tanto daba.
efectogamonal
Joder casi me ahogo de las puta risa!
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA {0x1f525}
cutty
Esta noticia es antigua. Hace ya más de una hora que Netanyahu regaló el premio novel, a título póstumo, a Adolf H.
sieteymedio
Sabía yo que la foto esa daba mucho juego... xD
capitan.meneito
El Nobel del Orto.
taranganas
Ya se el valor del nobel 2025 por la paz lo malo es que puede ser verosimil
Ms2
Vengo por los comentarios
Cilantro
Nah, trump no comparte sus juguetes con los otros niños. A netanyahu ya se lo dará el propio instituto nobel si algún día vuelve a gobernar el partido democrata.
