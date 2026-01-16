edición general
5 meneos
7 clics
Canadá da impulso a sus relaciones con China para emanciparse de Estados Unidos

Canadá da impulso a sus relaciones con China para emanciparse de Estados Unidos

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha elogiado este viernes la "asociación estratégica" entre su nación y China durante una visita a este Estado asiático. Ambas partes buscan profundizar sus lazos bilaterales tras casi diez años de turbulentas relaciones entre Pekín y Ottawa. Al inicio de la reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping, Carney ha declarado que está "extremadamente satisfecho" de que Ottawa y Pekín estén avanzando con rapidez en sus acuerdos. "No solo profundizará nuestros lazos bilaterales en beneficio de nuestros.

| etiquetas: canada , impulsa , relaciones , china , no depender , estados unidos
4 1 0 K 63 politica
2 comentarios
4 1 0 K 63 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues puede aprovechar la ruta ártica y luego la que empleó el patriarca Kennedy para meter alcohol en EEUU para pasar productos chinos de contrabando a EEUU. xD
0 K 19
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Relacionada, 05/12/2018, bajo la presidencia de Trump: Canadá arresta a la directora financiera de Huawei
0 K 12

menéame