Lo que no sale en televisión es lo importante

Lo que no sale en televisión es lo importante

Cuando yo vivía en el popular barrio de Vallecas, en Madrid (ahora vivo en una localidad que no llega a los 50.000 habitantes) alguien hizo una pintada sublime: "La televisión miente". Al día siguiente de que apareciese, otra mano, con otra letra, añadió la palabra definitiva: "bastante". A esta segunda mano no le había parecido suficiente la primera pintada, o le había parecido que era poco clarificadora, por lo que se dio a la labor de añadir la otra. Nada de sutilezas ni de grandes ensayos. Directa al grano.

HeilHynkel
Un detalle curioso:

El Banco Central de China ha lanzado oficialmente el Renminbi Digital este 1 de enero. Renminbi, popularmente conocido como yuan, significa "moneda del pueblo". El RD se utiliza en el comercio internacional y la logística para pagar bienes, servicios, fletes y aranceles. Prácticamente al minuto de estar operativo el RD un total de 19 países y dos entidades autónomas de China se han sumado al mismo (Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Turquía, Hungría,

…
kaos_subversivo
#1 tengo la sensación de que el autor ha oido campanas pero no sabe muy bien donde.
De entrada esta confundiendo CIPS (un esquema de pago internacional y mensajeria, como puede ser SWIFT + CHIPS) con el yuan digital que es una moneda digital. Pero bueno...

Si te interesa el tema, leí hace poco un buen articulo con una aproximacion un poco mas seria:

biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/253397/1/Cuadern

Pagina 74
bishorama
#6 correcto. y es complejo porque también pone el gráfico de shift transactions y a pesar de todo, Europa tiene muchas transacciones en Sepa que seguramente no se registran ahí y estará mucho más arriba
autonomator
#6 "Por esta razón, cada vez hay más países con sus propios sistemas de pago: el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros ruso, el Sistema para Mensajes Financieros Seguros Estandarizados indio, el Sistema de Mensajería Financiera iraní o el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos chino (CIPS). Este año el CIPS chino comienza con 1.200 instituciones financieras de 103 países, con lo que los datos del SWIFT con los que juega Occidente para embrutecer a sus gentes no son
kaos_subversivo
#14 aqui:

el Banco Central de China considera que este primer trimestre del año se llegue a la cifra de 30 países que se incorporen a esta estructura claramente competidora del SWIFT occidental
j-light
Vaya, muy interesante y ciertamente ha pasado sin pena ni gloria.
El_dinero_no_es_de_nadie
Lo que está en la lista de descartadas de Meneame es lo importante :troll:
Supercinexin
Leo a menudo al Lince... y, aunque está bien informado el buen señor, últimamente pienso que no es realista y no se da cuenta, al igual que prácticamente nadie en toda la izquierda mundial, de lo que están haciendo los nuevos imperialistas estadounidenses.

A Trump, y a todos los nuevos billonarios tech, el dólar o el comercio mundial les suda tantísimo las pollas que tendrías que ponerles a cada uno un pozal debajo de los huevos para recoger el sudor.

Sus riquezas no se miden en dólares, sino
HeilHynkel
#4

Lo de los cromitos del bitcoin está muy bien para hacerse los interesantes, como fueron los NFC en su día, pero al final, sus propiedades dependen del estado matón que les proteja.
Supercinexin
#5 Nadie puede, en 2026, decir que el Bitcoin son "cromitos". Hacerlo es no vivir en la realidad. Salvando las distancias, es gual que decir que el Cambio Climático no existe, o que no es para tanto. Los problemas hay que saber verlos.

Y para aclararnos, yo no tengo Bitcoins ahora mismo, tenía muy pocos y los cambié por libras para arreglarme la planta de abajo de mi casa el año pasado {0x1f606} Ahora ya no tengo ninguno. O sea, no soy un criptobró ni estoy diciendo que Bitcoin es lo más mejor porque yo tenga montones de Bitcoins comprados la semana pasada con dinero FIAT y no quiera que se hunda, ni nada de eso. Simplemente hablo de la realidad.
DocendoDiscimus
#16 El Bitcoin tiene valor en tanto en cuanto lo puedes cambiar por otras monedas, ¿no? Pregunto desde el desconocimiento.
pitercio
#5 Trump decía el año pasado que el youtube.com/shorts/IVwYtQwhzPw [[bitcoin era la mayor corporación del mundo y que Estados Unidos tenía que controlarla]] y en ello está. El dinero fiat no vale una mierda la prueba es que todas las monedas están depreciando continuamente frente a los activos físicos. La deuda global ya es irreal.
Además la moneda electrónica tiene una ventaja para el control de los gobiernos, salvo el Monero, las demás son un orgasmo para los estados totalitarios.
skaworld
#4 Totalmente de acuerdo en lo que dices para hoy. Tienes toda la razon. A dia de hoy estamos tan atados a los GAFAM q la cosa esta jodida

Peeeero

Aqui lo que cuenta no es la situacion de ahora mismo, la situacion de ahora mismo es la que es USA sigue siendo la potencia hegemónica y son lentejas, lo que se mira es el cambio de tendencia, yo, la verdad, igual vivo en una increiblemente cerrada camara de eco pero a mis 44 añazos no habia visto jamás un sentimiento antiamericano en europa tan
HeilHynkel
#7

Roma no se creo en un dia, pero tampoco cayó en otro...

Gran verdad .. aunque lo cierto es sabía que nada es para siempre, no me esperaba ver una degeneración tan rápida. Es mucho más rápida que la del imperio de los Pérfidos.

Esto es una cuestion de tiempo mas cagadas, y cagadas hay...

Como el sombrero de un picador ... yo creo que Trump no estaba ni en los más húmedos sueños de Putin, Jinpin ni de los mexicanos.
Tkachenko
#8 en el mundo actual los procesos son mucho más acelerados que en la época romana ;)
Dav3n
#8 #7 Roma no se creo en un dia, pero tampoco cayó en otro...

Gran verdad .. aunque lo cierto es sabía que nada es para siempre, no me esperaba ver una degeneración tan rápida. Es mucho más rápida que la del imperio de los Pérfidos.

Totalmente cierto. Y es que en éste caso vivimos en una sociedad movida por un sistema socioeconómico que nos ha llevado a unos niveles de complejidad tan bestias que la fragilidad imperial es muchísimo mayor que hace siglos.

De hecho, es por eso mismo que
DocendoDiscimus
#8 "Gran verdad .. aunque lo cierto es sabía que nada es para siempre, no me esperaba ver una degeneración tan rápida."

¿Cuándo consideras que comenzó la degeneración?
Supercinexin
#7 igual vivo en una increiblemente cerrada camara de eco pero a mis 44 añazos no habia visto jamás un sentimiento antiamericano en europa tan gordo, y eso tarde o temprano hace pupita.

Mi mujer me decía el finde pasado viendo las noticias, yo con mi habitual pesimismo, que básicamente me fijase en que en el Telediario están hablando de imperialismo. Una palabra que los últimos 80 años, cuando la usabas contra USA, se reían todos los periodistas occidentales en tu cara y te
skaworld
#19 Home es que meu yo claro q no espero que caiga mañana y se que esto es un momento convulso que nos vamos a comer con patatas, tiempos dificiles y va a haber gente (que sinceramente espero no ser yo) que va a pagar los cambios con sangre y sinceramente, tampoco tengo absolutamente nada en contra de los USA per se, muchisimas cosas de las que adoro y gente a la que respeto desde literatura cine y musica hasta software o filosofía vienen de los Estates, mi queja es contra su gobierno, no
MellamoMulo
#7 lo jodido de toda esta jodida realidad es que, cuando un imperio cae o un imperio se alza, los mayores perjudicados siempre somos los mismos. Y tras siglos de ver la misma película todavía seguimos esperando que al final se haga justicia y el chico termine con la chica de sus sueños, pero los hechos son que el chico y la chica terminan trabajando subcontratados y tirándose mierda mutuamente por defender a sus amos
beldin
#4 si pero el dolar sigue siendo importante para usa como contrapeso contable, si lo dejan caer, como tiene pinta que quiere hacer trump de forma controlada, la sociedad va a sufrir y mucho. y el dinero es un medio de control si lo pierdes es un mecanismo menos, ¿como esa eite paga a quien los defiende? y el poder depende de q la base quiera jugar, si mandas el consumismo extractivo que tenemos a la mierda el castillo de naipes en el que se sustenta cae. quizas tendriamos que tirar mas por la eleccion individual consciente y no esperar que entes poiticos etereos nos solucionen la papeleta.
MADMax2
"Lo que no sale en televisión es lo importante"

JA JA, como las que se quedan en pendientes o en descartadas, aquí, en MNM xD
Horkid
"Tomad nota de este dato para que entendáis mejor las protestas en Irán (28 de diciembre) y el secuestro de Maduro (3 de enero), dos países muy activos en la desdolarización. " Sí que llama la atención que siendo la razón de fondo la desdolarización, en las televisiones No se menciona. Se quedan en el petroleo y la amenaza militar; cuando la defensa más eficaz contra EEUU es la económica, o financiera, tal y como lo está haciendo China: www.meneame.net/m/actualidad/respuesta-integral-asimetrica-china-secue
CrudaVerdad
En los medios de comunicación salen novedades, cosas que impactan o indignan o llaman a muy corto plazo la atención. Todo por las visitas, los likes, el rating, los meneos o el karma.

La realidad es otra cosa.
