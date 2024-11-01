"Lo que no sale en televisión es lo importante"

Cuando yo vivía en el popular barrio de Vallecas, en Madrid (ahora vivo en una localidad que no llega a los 50.000 habitantes) alguien hizo una pintada sublime: "La televisión miente". Al día siguiente de que apareciese, otra mano, con otra letra, añadió la palabra definitiva: "bastante". A esta segunda mano no le había parecido suficiente la primera pintada, o le había parecido que era poco clarificadora, por lo que se dio a la labor de añadir la otra. Nada de sutilezas ni de grandes ensayos. Directa al grano.
| etiquetas: tv , propaganda , pseudoverdad , dolar , oro
El Banco Central de China ha lanzado oficialmente el Renminbi Digital este 1 de enero. Renminbi, popularmente conocido como yuan, significa "moneda del pueblo". El RD se utiliza en el comercio internacional y la logística para pagar bienes, servicios, fletes y aranceles. Prácticamente al minuto de estar operativo el RD un total de 19 países y dos entidades autónomas de China se han sumado al mismo (Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Turquía, Hungría,
… » ver todo el comentario
De entrada esta confundiendo CIPS (un esquema de pago internacional y mensajeria, como puede ser SWIFT + CHIPS) con el yuan digital que es una moneda digital. Pero bueno...
Si te interesa el tema, leí hace poco un buen articulo con una aproximacion un poco mas seria:
biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/253397/1/Cuadern
Pagina 74
el Banco Central de China considera que este primer trimestre del año se llegue a la cifra de 30 países que se incorporen a esta estructura claramente competidora del SWIFT occidental
A Trump, y a todos los nuevos billonarios tech, el dólar o el comercio mundial les suda tantísimo las pollas que tendrías que ponerles a cada uno un pozal debajo de los huevos para recoger el sudor.
Sus riquezas no se miden en dólares, sino… » ver todo el comentario
Lo de los cromitos del bitcoin está muy bien para hacerse los interesantes, como fueron los NFC en su día, pero al final, sus propiedades dependen del estado matón que les proteja.
Y para aclararnos, yo no tengo Bitcoins ahora mismo, tenía muy pocos y los cambié por libras para arreglarme la planta de abajo de mi casa el año pasado Ahora ya no tengo ninguno. O sea, no soy un criptobró ni estoy diciendo que Bitcoin es lo más mejor porque yo tenga montones de Bitcoins comprados la semana pasada con dinero FIAT y no quiera que se hunda, ni nada de eso. Simplemente hablo de la realidad.
Además la moneda electrónica tiene una ventaja para el control de los gobiernos, salvo el Monero, las demás son un orgasmo para los estados totalitarios.… » ver todo el comentario
Peeeero
Aqui lo que cuenta no es la situacion de ahora mismo, la situacion de ahora mismo es la que es USA sigue siendo la potencia hegemónica y son lentejas, lo que se mira es el cambio de tendencia, yo, la verdad, igual vivo en una increiblemente cerrada camara de eco pero a mis 44 añazos no habia visto jamás un sentimiento antiamericano en europa tan… » ver todo el comentario
Roma no se creo en un dia, pero tampoco cayó en otro...
Gran verdad .. aunque lo cierto es sabía que nada es para siempre, no me esperaba ver una degeneración tan rápida. Es mucho más rápida que la del imperio de los Pérfidos.
Esto es una cuestion de tiempo mas cagadas, y cagadas hay...
Como el sombrero de un picador ... yo creo que Trump no estaba ni en los más húmedos sueños de Putin, Jinpin ni de los mexicanos.
Gran verdad .. aunque lo cierto es sabía que nada es para siempre, no me esperaba ver una degeneración tan rápida. Es mucho más rápida que la del imperio de los Pérfidos.
Totalmente cierto. Y es que en éste caso vivimos en una sociedad movida por un sistema socioeconómico que nos ha llevado a unos niveles de complejidad tan bestias que la fragilidad imperial es muchísimo mayor que hace siglos.
De hecho, es por eso mismo que… » ver todo el comentario
¿Cuándo consideras que comenzó la degeneración?
Mi mujer me decía el finde pasado viendo las noticias, yo con mi habitual pesimismo, que básicamente me fijase en que en el Telediario están hablando de imperialismo. Una palabra que los últimos 80 años, cuando la usabas contra USA, se reían todos los periodistas occidentales en tu cara y te… » ver todo el comentario
JA JA, como las que se quedan en pendientes o en descartadas, aquí, en MNM
La realidad es otra cosa.