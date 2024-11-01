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El sorprendente crecimiento global de investigación de China [eng]

El sorprendente crecimiento global de investigación de China [eng]

El estudio "The Geography of Science" publicado por National Bureau of Economic Research (NBER) en abril de 2026. Este informe documenta que la cuota de publicaciones de EEUU en revistas de primer nivel cayó del 40% en 1980 al 15% en 2022, mientras que la de China subió de casi cero al 32% en el mismo periodo. China lidera en química, física, ingeniería y ciencia de materiales donde investigadores chinos producen más del 60% de las publicaciones consideradas "rupturistas". EEUU en medicina clínica, biomedicina y ciencias de la salud con 37% de

| etiquetas: geoestrategia , consumo , energía , educación , investigación
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2 comentarios
6 2 0 K 98 actualidad
alehopio #2 alehopio
Varios organismos confirman que China superó a EE. UU. en el volumen total de artículos científicos ya en 2017, y que actualmente compiten codo a codo sólo en el número de "artículos altamente citados" (el top 1% de impacto mundial).
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azathothruna #1 azathothruna
La gracia de los MAGAs de demandar que se elimine a los extranjeros o "discriminacion positiva" es de risa.
Hay tan pocos gringos nerd en universidades que la verdad dudo que en media generacion algun gringo de pura cepa sepa usar internet.
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menéame