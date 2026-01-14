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China gradúa a 1,3 millones de ingenieros al año, frente a tan solo 130.000 en Estados Unidos. Necesitamos la IA para cerrar esta brecha [EN]

China gradúa a 1,3 millones de ingenieros al año, frente a tan solo 130.000 en Estados Unidos. Necesitamos la IA para cerrar esta brecha [EN]

Gran parte del debate público sobre la inteligencia artificial se centra en el desplazamiento laboral. Sin embargo, en el sector industrial estadounidense, se ha estado gestando durante años una crisis laboral diferente: una escasez crónica de ingenieros. Esta brecha de diez a uno con China es significativa. Se manifiesta a diario en ciclos de desarrollo más largos, mejoras de productos postergadas y vacantes sin cubrir.

| etiquetas: china , estados unidos , ingenieros , gradúan , proporción
14 5 0 K 179 ingeniería
5 comentarios
14 5 0 K 179 ingeniería
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Necesitamos la IA para cerrar esta brecha

Claro, como los chinos no tienen IA ... grandes firefighter ideas.

Lo divertido es que el asunto lo solucionaron en los años 50, cuando la carrera espacial. Se fomentó el estudio de STEM en las universidades, con acceso baratos o gratuítos, pero la codicia iniciade en la era de Reagan lo ha matado todo.
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Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
La proporción de ingenieros extranjeros graduados en Estados Unidos es extremadamente alta, especialmente en los niveles de posgrado, donde superan el 50% en varias disciplinas.
Aproximadamente el 27% de los profesionales en campos de ingeniería nacieron fuera del país. Existe un desequilibrio estructural con un déficit anual de unos 18.000 ingenieros, lo que aumenta la necesidad de contratar talento extranjero.
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capitan__nemo #5 capitan__nemo
¿Y la cantidad de ingenieros extranjeros que importan y les dan permisos de trabajo y residencia?
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle *
%???? En mi pueblo si salen dos graduados al año es una barbaridad!! Como el 4% de habitantes y el 100% de estudiantes xD
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menéame