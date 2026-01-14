China gradúa a 1,3 millones de ingenieros al año, frente a tan solo 130.000 en Estados Unidos. Necesitamos la IA para cerrar esta brecha [EN]

Gran parte del debate público sobre la inteligencia artificial se centra en el desplazamiento laboral. Sin embargo, en el sector industrial estadounidense, se ha estado gestando durante años una crisis laboral diferente: una escasez crónica de ingenieros. Esta brecha de diez a uno con China es significativa. Se manifiesta a diario en ciclos de desarrollo más largos, mejoras de productos postergadas y vacantes sin cubrir.
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Claro, como los chinos no tienen IA ... grandes firefighter ideas.
Lo divertido es que el asunto lo solucionaron en los años 50, cuando la carrera espacial. Se fomentó el estudio de STEM en las universidades, con acceso baratos o gratuítos, pero la codicia iniciade en la era de Reagan lo ha matado todo.
Aproximadamente el 27% de los profesionales en campos de ingeniería nacieron fuera del país. Existe un desequilibrio estructural con un déficit anual de unos 18.000 ingenieros, lo que aumenta la necesidad de contratar talento extranjero.