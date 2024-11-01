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Shell alerta de problemas de diésel, queroseno y gasolina en Europa en cuestión de semanas

La crisis en Oriente Medio amenaza el suministro de diésel, queroseno y gasolina justo antes del verano

| etiquetas: diésel , queroseno , gasolina , crisis
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6 comentarios
3 1 0 K 60 actualidad
#2 soberao
"Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema" www.youtube.com/shorts/KOHKnrZfUS0
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#5 candonga1
Volveremos a comprar el diésel a Rusia :troll: ... antes de las sanciones era nuestro principal proveedor de diésel.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues no lo entiendo si la guerra ya la tenía ganada Israel y EE.UU

A ver si nos están mintiendo...
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Cuñado #3 Cuñado
Pues mi bash no me ha dicho nada :foreveralone:
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gale #4 gale *
Si no se puede ir a ver a la suegra, pues no se va y ya está. Entereza ante las crisis.
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HartzBaltz #6 HartzBaltz
Tal y como lo pronostico Turiel.
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menéame