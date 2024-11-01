edición general
El secretario general de FACUA denuncia a un ultraderechista por amenazarlo de muerte a través de TikTok

"Entregaría mi alma al diablo porque me concediera el deseo de ponerte delante de mí para arrebatarte hasta el último aliento con mis propias manos", ha escrito el autor de las amenazas, que acusa a Rubén Sánchez de estar a sueldo de un Gobierno que ha "asesinado" a las víctimas de Adamuz.

A.more #15 A.more
#4 te ha puesto el nombre bordao. Un acierto.
#19 basura_infecta
#15 Vaya alarde de imaginación
josde #6 josde
#4 De esos hay muchos cada vez mas. son de la misma calaña, unos impresentables y con varios padres.
powernergia #13 powernergia
#10 "¿Están creando campos de concentración y persiguiendo a judíos?"

Si, cambia judíos repasa las noticias.

"¿O Simplemente no sabes lo que es un nazi?"

Repasa un poco si te cuesta identificarlos:

es.wikipedia.org/wiki/Ur-Fascismo
powernergia #2 powernergia
X está lavando en cerebro a un montón de gente.
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Y cierta prensa, ciertas TVs con sus tertulianos de mierda, nazis y demás escoria. Ojalá fuese exclusivamente un problema de X, pero no es así.
powernergia #8 powernergia
#5 Sin duda, pero lo de X ya es infumable.
#1 basura_infecta
En ocasiones veo ultraderechistas
josde #3 josde
#1 Mas bien hijos de frutas nazis.
#4 basura_infecta
#3 Para el Facuo y la extrema izquierda, la mitad de la población es nazi
powernergia #7 powernergia
#4 Exageraos solo porque actuan como nazis y amenazan de muerte como nazis.

#3
#10 basura_infecta
#7 ¿Actúan como nazis? ¿Están creando campos de concentración y persiguiendo a judíos? ¿O Simplemente no sabes lo que es un nazi?
A.more #17 A.more
#10 no tienes cerca ningún extranjero al que golpear? Pegale pedos a una lata
josde #12 josde
#7 Y que todos los días demuestran que son nazis.
Thalin #16 Thalin
#4 No me lo digas, tu de centro extremo, a que si?
#20 basura_infecta
#16 No, pero no llamo nazi a una persona simplemente porque amenace a otro.
Spirito #9 Spirito
#3 Nanzis, nanzis... que luego dicen que ofendemos sus santísimos sentimientos fascistas, racistas, xenófobos y demás odios que pueblan sus cabecitas atocinadas. xD
josde #11 josde
#9 Nanzis Rubias ya están un poco pasadas de moda.
#14 ExtremeñoOrgulloso
Facuo dijo que no se estaba investigando el el estado de las vías. Tuvo que retirar el tuits después de llamar fachas y buleros a todo el mundo. Menudo elemento
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#14 Vaya, no puedo decir que me sorprenda verte blanqueando unas amenazas de muerte después de las conversaciones que he tenido contigo.
