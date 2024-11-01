Sartenes de hierro: pros y contras de una vieja herramienta que se ha puesto de moda (y cómo usarla correctamente)

Las sartenes de hierro fundido que encontramos hoy en el mercado son muy parecidas a las que se empezaron a fabricar a finales del siglo XIX: unas sartenes indestructibles que, a día de hoy, se siguen vendiendo (no siempre baratas) en el mercado de antigüedades; y no como decoración, sino para seguir cocinando.
www.youtube.com/watch?v=lHyQKy3py_Q
De Basquecraft que compara distintos tipos de sartenes. Sorprendentemente interesante el vídeo.
www.youtube.com/watch?v=8t6R5zGhJ7g (TODO sobre Sartenes | Tipos, Limpieza, Consejos de Compra, Uso...)
www.youtube.com/watch?v=BVzNav34LjE (DIFERENCIAS ENTRE SARTENES DE HIERRO Y DE ACERO INOXIDABLE. ¿CUÁL ES MEJOR?)
Y como "bonus track":
www.youtube.com/watch?v=UqrOZaJ-YJo (RESTAURA, LIMPIA Y MANTEN CORRECTAMENTE TU TABLA DE MADERA)
(Y por culpa del puñetero este y del Basquecraft me he metido en la madriguera de conejo del afilado de cuchillos ).
De hecho hago absolutamente todo en ella, y al poco de comprármela me deshice de las otras dos sartenes que tenía.
Ando bucando una que sea grande, peeeero un pelín ligera porque o la cojo con dos manos o no hay manera.
Si alguien tiene información se agradece.
La única pega que les he encontrado es que con determinados guisos (ya lo indica el artículo), puede dar sabor a metal, pero más bien si los dejas en la sartén después de cocinar que en el cocinado.
No citan Lacor, nacional y barata.
Las ollas que también son de hierro fundido me da más igual que pesen (tienen recubrimiento cerámico y se acabó el problema del sabor)
Voy a investigar la de aluminio fundido a ver si le doy la vuelta a la tortilla sin rezar.
Tremendo comentario friki, positivo!