Sartenes de hierro: pros y contras de una vieja herramienta que se ha puesto de moda (y cómo usarla correctamente)

Sartenes de hierro: pros y contras de una vieja herramienta que se ha puesto de moda (y cómo usarla correctamente)

Las sartenes de hierro fundido que encontramos hoy en el mercado son muy parecidas a las que se empezaron a fabricar a finales del siglo XIX: unas sartenes indestructibles que, a día de hoy, se siguen vendiendo (no siempre baratas) en el mercado de antigüedades; y no como decoración, sino para seguir cocinando.

23 comentarios
Virusaco #11 Virusaco
Tienes muy decidido que quieres sartenes de hierro, pero he he acordado de este vídeo:

www.youtube.com/watch?v=lHyQKy3py_Q

De Basquecraft que compara distintos tipos de sartenes. Sorprendentemente interesante el vídeo.

Salu3
Dakaira #12 Dakaira
#11 esto es lo que buscaba con el envío! Mil gracias!
abnog #15 abnog
#11 #12 Ese está muy bien, pero creo que éste lo explica aún mejor (Charlito Cooks):

www.youtube.com/watch?v=8t6R5zGhJ7g (TODO sobre Sartenes | Tipos, Limpieza, Consejos de Compra, Uso...)
www.youtube.com/watch?v=BVzNav34LjE (DIFERENCIAS ENTRE SARTENES DE HIERRO Y DE ACERO INOXIDABLE. ¿CUÁL ES MEJOR?)

Y como "bonus track":

www.youtube.com/watch?v=UqrOZaJ-YJo (RESTAURA, LIMPIA Y MANTEN CORRECTAMENTE TU TABLA DE MADERA)

(Y por culpa del puñetero este y del Basquecraft me he metido en la madriguera de conejo del afilado de cuchillos ¬¬ ).
Gry #22 Gry
#15 lo bueno de meterse en la madriguera del afilado es que sales de la de comprar cuchillos caros. Cualquier cosa corta como una navaja si te pasas suficiente tiempo sacándole filo. xD
Dakaira #23 Dakaira
#15 yo ando con unos como estos y no me bajo de ahí... Son la ostia!  media
powernergia #13 powernergia
#3 Pues eso, las de hierro fundido son más pesadas que las de hierro que hablan en el artículo.
Dakaira #14 Dakaira
#13 cojona... Retraso el mío :wall:
globaltempo #16 globaltempo
Yo invertí en una buena sartén de acero inoxidable y es una pasada, la uso para todo menos para las tortillas.
PasaPollo #17 PasaPollo
#16 Yo la uso incluso para las tortillas, y ningún problema.
PasaPollo #20 PasaPollo
#19 Sí, yo las hago igual y sin problema. Hay que ser cariñosos con la temperatura. También hago en ella la tortilla de patatas.

De hecho hago absolutamente todo en ella, y al poco de comprármela me deshice de las otras dos sartenes que tenía.
Mikhail #21 Mikhail
#20 Sí, por eso lo puse. Yo también dejé las de recubrimiento de teflón y estoy comprando sartenes de acero inoxidable. Muy contento con el cambio. :-)
Dakaira #1 Dakaira
Se les olvidó poner que pesan como un puto demonio...

Ando bucando una que sea grande, peeeero un pelín ligera porque o la cojo con dos manos o no hay manera.

Si alguien tiene información se agradece.
powernergia #2 powernergia
#1 Las de hierro pesan más que las de aluminio, poco más si es una de aluminio para inducción, tal vez las confundas con las de fundición. Pero si, pesan más.

La única pega que les he encontrado es que con determinados guisos (ya lo indica el artículo), puede dar sabor a metal, pero más bien si los dejas en la sartén después de cocinar que en el cocinado.
No citan Lacor, nacional y barata.
Dakaira #3 Dakaira
#2 no me confundí, mis sartenes son de hierro fundido (las uso para la cocina de leña) para la vitro funcionan fatal y tengo otras.
Las ollas que también son de hierro fundido me da más igual que pesen (tienen recubrimiento cerámico y se acabó el problema del sabor)
#18 fpove
#2 Hay de aluminio fundido que son bastante buenas, el problema que se rallan un poco y hay que cuidarlas, tambien alluminio fundido que son algo mas baratillas, a gustos; pero en general son bastante buenas sobre todo para el calor y no se pegan nada, como parte mala son mas delicadas.
ElPerroDeLosCinco #4 ElPerroDeLosCinco
#1 Yo tengo una de aluminio fundido. Va muy bien y tiene un peso "contenido" para su tamaño. Si fuera de hierro, necesitaría las dos manos para manejarla, como dices.
Dakaira #6 Dakaira
#4 acabo de pesar la grande 1 kg 700 . Su puta madre...
Voy a investigar la de aluminio fundido a ver si le doy la vuelta a la tortilla sin rezar.
#5 wendigo
#1 Bueno, piénsalo por le lado bueno. Hay gente que paga por ir al gimnasio, tu solo tienes que cocinar :troll:

Saludos
Dakaira #8 Dakaira
#5 joder... Pero entre sartén ollas y llevar troncos al fuego, no ta pagao xD
alfre2 #7 alfre2
#1 Olvidado ha quedado ya el noble arte de los enanos forjadores de sartenes de methril, fuertes como el acero y ligeros como una pluma. Son tiempos oscuros.
Dakaira #9 Dakaira
#7 :foreveralone:

Tremendo comentario friki, positivo!
#10 starchaser
#1 En mi opinión las de acero cocinan parecido, y aunque ciertamente no son ligeras, pesan algo menos que las de hierro, que a mí me pasa como a ti, no soy capaz de moverlas con una mano...y casi ni con dos. Si sabes de algún sitio dónde vendan sartenes buenas de acero, pásate por allí y las coges al peso. Yo tengo alguna de De Buyer, y aunque me cuesta moverlas, las muevo...
