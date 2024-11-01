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La sanidad pública de Andalucía, la peor valorada: radiografía de diez años de crisis y privatizaciones

La sanidad pública de Andalucía, la peor valorada: radiografía de diez años de crisis y privatizaciones

Desde el 2016 el descontento con la sanidad en Andalucía no ha parado de aumentar hasta convertirse en una verdadera crisis social que ha movilizado a cientos de miles de personas en las calles para mostrar su rechazo a la privatización.

| etiquetas: sanidad pública , andalucía , privatizaciones
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
#3 tropezon
En Andalucia y hablando de la sanidad no es así.
Los 40 años del PSOE gobernando dieron tiempo a que se montaran redes que pervirtieron algunos sistemas públicos.
Aquí el Psoe perdió por eso, con una candidata como era la gusanita.

Ya se que en Madrid eso os suena a chino, creeis que los andaluces somos pperos, voxeros... pero no es así. Ahí estan los negativos a @tierramar, cuando cualquiera que lo haya leído por aquí tiene claro su filiación.

Y ahora va a volver a perder, porque…   » ver todo el comentario
6 K 86
Quecansaometienes... #5 Quecansaometienes...
#3 El Juarma es otro Mazon, pero ha tenido suerte de que aqui no haya habido una dana. Si no, veriamos que mas hace, aparte de hacerse fotos y dar discursos zalameros mientras desmantela la sanidad publica.
3 K 49
Mildranx #13 Mildranx
#5 quizas no hayas visto las noticias, pero hemos tenido unas inundaciones casi a ese nivel, con incluso una población importante evacuada durante días. Precisamente la respuesta a las lluvias e inundaciones es lo q ha echo mejorar la imagen en los ultimos tiempos....
0 K 9
Quecansaometienes... #15 Quecansaometienes...
#13 Igualito, 230 victimas mortales tambien. No se si el que no ve noticias es otro. Y no, la imagen no ha mejorado nada, ni tras el accidente de Adamuz (que me suena haberlo visto en algun sitio :shit:), ni mucho menos tras las respuestas a las mujeres por el cribado de cancer de mama.
1 K 20
Raziel_2 #24 Raziel_2
#3 Claro, porque en su momento elegir algo que no fuese PP o PSOE era de comunistas, piojosos, ocupas, casoplon...

bueno, ya nos conocemos las excusas de siempre, tendremos que hacer autocritica para saber en que se falló cuando ante la evidencia de que unos son corruptos y otros mafiosos, la gente se cree que cualquier otra opción debe ser peor.

Nos toca sufrir las consecuencias de nuestra propia imbecilidad.
0 K 11
#1 tierramar *
Y no olvidemos que este desastre es fruto del PPSOE. El desastre empezo con el PSOE: www.meneame.net/story/indignante-politizacion-sanidad-publica-andaluci. Fue precisamente Maria Jesus Montero quien empezó con los recortes. Justo la actual candidata del PSOE
No olvidemos la lucha de Spiriman contra el desmantelamiento de la sanidad andaluza, con el susanato.
17 K 76
Cuñado #2 Cuñado
#1 Siendo ambos partidos sistémicos vendidos al gran capital, equiparar la responsabilidad del PSOE y del PP en la destrucción de servicios públicos es o ignorancia o manipulación.
13 K 163
Quecansaometienes... #4 Quecansaometienes...
#1 Exactamente. La degeneracion del sistema ha sido evidente en este tiempo. Un desastre. Menos para los bolsillos de unos pocos.
0 K 10
Cehona #8 Cehona
#1 Juanma hizo campaña con el Cáncer de mamá y justo es lo que peor ha gestionado.
Si Spiriman se levantará de su tumba, no habría perdido tanto tiempo en ver como ha quedado todo.
1 K 22
TipejoGuti #11 TipejoGuti *
#1 Perdón que te puse el negativo por mentiroso y manipulador, pero no te lo expliqué y eso está muy feo.
Es MENTIRA, que los gobiernos autonómicos y municipales de la mayoría de partidos que no fuesen el PP quisieran siquiera uno de los muchos recortes que se vieron obligados por LA LEY MONTORO a aplicar, entre ellos el recorte del capítulo uno de los presupuestos (sueldos) por vía de la no reposición de personal saliente que terminó abocando a muchas administraciones a tener que subcontratar en la empresa privada lo que la ley no le permitía absorber vía empleo público.

La nota curiosa, el HPLGP de Montoro vendía el BOE en su despacho por las mismas fechas...
2 K 41
#19 JotaMcnulty
#1 Pero si Spiriman era el mismísimo Franco, que lo leí en meneame
0 K 7
#6 Suleiman
No parece que les importe mucho,ahí están las elecciones.
3 K 44
kavra #9 kavra
#6 es que sino vienen los comunistas, moros, etarras y catalanes independentistas a cubavenezuelardelnorte las ferias y darle derechos a las mujeres y los caballos. Eso jamás.
4 K 46
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
#6 la gente no sabe votar.
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kavra #21 kavra
#16 lo saben perfectamente...otra cosa es que reconozcan que tal vez las consecuencias de su voto les perjudique. Reconocer eso nunca...sería reconocer su imbecilidad.
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Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
#21 las consecuencias de su voto les perjudicaron durante decenios.
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kavra #25 kavra
#22 pues si continuan votando similar, tendran consecuencias similares, no lo veo complejo...a veces es mejor separase un poco de la radio, tv, inet para coger perspectiva y ver qué es lo "menos malo" en vez de escuchar ruido
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vicus. #7 vicus.
Es lo que quiere la mayoría, según las encuestas Moreno Bonilla tien el cuarenta por ciento de aprobación. Dejad que los andaluces y andaluzas disfruten de lo votado, cada cual tiene lo que busca. Ley de vida.
2 K 31
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#7 ya tuvieron suficiente progresismo durante demasiados años.
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vicus. #26 vicus. *
#17 Pues de mal en peor. Con Juanma Moreno la puntilla y como dependa de VOX no te digo yo ná, mi arma.
0 K 17
#12 JanSolo *
Se puede inferir que esto es culpa principalmente del votante de derechas. No estoy muy puesto en la sanidad de Andalucía, pero si en la de otras comunidades como Extremadura Madrid Castilla y León o Pais Vasco y creo que está bastante claro. El PSOE no lo arregla pero el PP lo empeora muchísimo.
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Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#12 ojalá lleguen algún día partidos de extrema izquierda a formar parte del gobierno para que arreglen las cosas.
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robustiano #10 robustiano
Diez años para una radiografía me parece totalmente inaceptable... :troll:
1 K 17
#23 username
Han hecho un buen trabajo, para que luego digan que los politicos cuando se ponen no hacen nada....
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#20 _4278
humanos votando su `propio sufrimiento, menuda basura de especie, ninguna especie en el planeta vive para su propio sufrimiento
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#14 Lugolo
Pues doble mayoría absoluta en las próximas elecciones
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domadordeboquerones #27 domadordeboquerones
Desde 2016 dice xD
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menéame