La sanidad pública de Andalucía, la peor valorada: radiografía de diez años de crisis y privatizaciones

Desde el 2016 el descontento con la sanidad en Andalucía no ha parado de aumentar hasta convertirse en una verdadera crisis social que ha movilizado a cientos de miles de personas en las calles para mostrar su rechazo a la privatización.
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Los 40 años del PSOE gobernando dieron tiempo a que se montaran redes que pervirtieron algunos sistemas públicos.
Aquí el Psoe perdió por eso, con una candidata como era la gusanita.
Ya se que en Madrid eso os suena a chino, creeis que los andaluces somos
pperos, voxeros... pero no es así. Ahí estan los negativos a @tierramar, cuando cualquiera que lo haya leído por aquí tiene claro su filiación.
Y ahora va a volver a perder, porque… » ver todo el comentario
bueno, ya nos conocemos las excusas de siempre, tendremos que hacer autocritica para saber en que se falló cuando ante la evidencia de que unos son corruptos y otros mafiosos, la gente se cree que cualquier otra opción debe ser peor.
Nos toca sufrir las consecuencias de nuestra propia imbecilidad.
No olvidemos la lucha de Spiriman contra el desmantelamiento de la sanidad andaluza, con el susanato.
Si Spiriman se levantará de su tumba, no habría perdido tanto tiempo en ver como ha quedado todo.
Es MENTIRA, que los gobiernos autonómicos y municipales de la mayoría de partidos que no fuesen el PP quisieran siquiera uno de los muchos recortes que se vieron obligados por LA LEY MONTORO a aplicar, entre ellos el recorte del capítulo uno de los presupuestos (sueldos) por vía de la no reposición de personal saliente que terminó abocando a muchas administraciones a tener que subcontratar en la empresa privada lo que la ley no le permitía absorber vía empleo público.
La nota curiosa, el HPLGP de Montoro vendía el BOE en su despacho por las mismas fechas...