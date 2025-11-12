La indignante politización de la sanidad pública en Andalucía

Corría el año 2016 y el PSOE, que gobernaba la Junta de Andalucía, comenzó a recortar en sanidad. Quiso fusionar los dos hospitales de Granada capital y ésa fue la mecha que encendió las calles tras el levantamiento de un médico de Urgencias llamado Jesús Candel. ‘Spiriman’. Jesús nunca fue de ningún partido. Fundó la asociación Justicia por la Sanidad. Se convirtió en la diana de los socialistas, que empezaron una campaña mediática y judicial contra él para desacreditarle.María Jesús Montero, que fue precisamente quien empezó con los recortes.
Los que conocemos a fondo la sociedad en la que vivimos y cómo funciona este sistema político, sabíamos que nada cambiaría. Y si después de la crisis de los cribados vuelven a votar al PSOE, nada cambiaraSólo… » ver todo el comentario
Desde dentro también hay quien trabaja y no solo se ciñe a los criterios sanitarios propios de su trabajo.
Se interponen criterios personales en la atención a algunos pacientes que están un poco en contradicción con los criterios sanitarios que lógicamente deberían guiar su trabajo.