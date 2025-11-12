La indignante politización de la sanidad pública en Andalucía

Corría el año 2016 y el PSOE, que gobernaba la Junta de Andalucía, comenzó a recortar en sanidad. Quiso fusionar los dos hospitales de Granada capital y ésa fue la mecha que encendió las calles tras el levantamiento de un médico de Urgencias llamado Jesús Candel. ‘Spiriman’. Jesús nunca fue de ningún partido. Fundó la asociación Justicia por la Sanidad. Se convirtió en la diana de los socialistas, que empezaron una campaña mediática y judicial contra él para desacreditarle.María Jesús Montero, que fue precisamente quien empezó con los recortes.