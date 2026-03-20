Sánchez anuncia un plan anticrisis de 80 medidas que va a movilizar 5.000 millones: "España se va convertir en el país con el mayor escudo social de la UE"  

Las medidas más destacadas del plan integral de respuesta son las siguientes: Bajada los impuestos de la electricidad en un 60%, gracias a la rebaja del 21% al 10% de IVA, la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE). Reducción al 10% del IVA el gas natural, pellets y leña. Congelación del precio máximo de venta del butano y propano. Reducción de hasta 30 céntimos por litro de carburante...