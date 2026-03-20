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Sánchez anuncia un plan anticrisis de 80 medidas que va a movilizar 5.000 millones: "España se va convertir en el país con el mayor escudo social de la UE"

Sánchez anuncia un plan anticrisis de 80 medidas que va a movilizar 5.000 millones: "España se va convertir en el país con el mayor escudo social de la UE"  

Las medidas más destacadas del plan integral de respuesta son las siguientes: Bajada los impuestos de la electricidad en un 60%, gracias a la rebaja del 21% al 10% de IVA, la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE). Reducción al 10% del IVA el gas natural, pellets y leña. Congelación del precio máximo de venta del butano y propano. Reducción de hasta 30 céntimos por litro de carburante...

| etiquetas: sánchez , plan , anticrisis , 5.000 millones
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Soluciona la mierda de la vivienda, melón, y déjate de propaganda.
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Chinchorro #4 Chinchorro
#2 Ya estáis los comunistas intentando que el Estado controle el precio de la propiedad privada :troll:
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obmultimedia #12 obmultimedia
#2 Eso lo hará cuando esté en campaña.
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Jakeukalane #6 Jakeukalane
Si consiguiera solucionar la vivienda ganaría de nuevo las elecciones.
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Kantinero #9 Kantinero
Hace lo que puede, que es mucho más que los subnormales que salen por este hilo con manzanas traigo
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#11 silzul
#9 Mis cojones 33... Que haga algo. No exime que pueda y deba hacer más..

"Pero es que el PP y VOX son peores...."

Si, pero esos partidos no son de "izquierda" como dice el gobierno ser y sobretodo no gobiernan.
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kosako #5 kosako
Yo lo del "escudo social" me lo creeré cuando coja y la deducción de iva vaya acompañada de una tabla de IRPF y ciertos tramos. Porque si no al final es dejar de recaudar para que el que más tiene, y más va a gastar, más ahorre.
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#8 j-light
La imagen del escudo es curiosa aquí. El escudo protege, implica que alguien intenta hacer daño y el gobierno está ahí para evitarlo...para luego legislar y permitir que ciertos daños se produzcan, como hizo ZP al cambiar la constitución y permitir el pago preferente de la deuda frente a todo lo demás. O como si la precariedad sanitaria y eductiva y...fuera responsabilidad de otros.
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Chinchorro #10 Chinchorro
#8 Como si la sanidad o la educación estuvieran traspadas a las comunidades autónomas o algo...
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FunFrock #7 FunFrock
¿con que dinero?
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garfius1 #1 garfius1
TL:DR Nos vamos a morir de hambre.
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menéame