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Sánchez anuncia un nuevo compromiso de 1.000 millones para apoyo “bilateral militar” a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un nuevo paquete de ayudas por valor de 1.000 millones de euros en apoyo “bilateral militar a Ucrania” para 2026. Parte de esta ayuda, financiada a través del instrumento SAFE (Acción por la Seguridad de Europa) de la Unión Europea, buscará implementar la producción conjunta con la industria de defensa ucrania. Con este paquete, la ayuda española a Kiev asciende a 4.000 millones desde el ataque ruso en febrero de 2022...

| etiquetas: sánchez , anuncio , compromiso , 1.000 millones , apoyo , ucrania
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5 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
qué se nos habrá perdido a los españolitos de a pie en Ucrania para regalarle tanta pasta? no estará surtiendo de preciosas putas ucranianas al círculo más próximo al presidente, no? o las preferían rusas? cómo era?
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cocolisto #1 cocolisto *
El "pacifista"regalando 1000 millones para matar gente.Mientras está en contra de limitar alquileres y proporcionar a sus ciudadanos vivienda digna.
Los palestinos, Líbano e Irán esperan.
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#4 Zamarro
#1 No sabes diferenciar entre invertir en DEFENSA al que esta siendo atacado, o de apoyar al que ATACA o invade, ¿Verdad?
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Espero que tienda a cero y sea una promesa vacía. O es para ir a quemarle las pelotas.
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obmultimedia #5 obmultimedia
"Parte de esta ayuda, financiada a través del instrumento SAFE (Acción por la Seguridad de Europa) de la Unión Europea, buscará implementar la producción conjunta con la industria de defensa ucrania"

En esto estamos implicados por imposición de la UE.
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menéame