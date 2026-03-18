Sánchez anuncia un nuevo compromiso de 1.000 millones para apoyo “bilateral militar” a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un nuevo paquete de ayudas por valor de 1.000 millones de euros en apoyo “bilateral militar a Ucrania” para 2026. Parte de esta ayuda, financiada a través del instrumento SAFE (Acción por la Seguridad de Europa) de la Unión Europea, buscará implementar la producción conjunta con la industria de defensa ucrania. Con este paquete, la ayuda española a Kiev asciende a 4.000 millones desde el ataque ruso en febrero de 2022...