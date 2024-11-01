Mientras la industria armamentística registra beneficios récord, el resto de la UE afronta las consecuencias de la política de confrontación. Se han disparado los costos energéticos debido a las sanciones, lo que socava fundamentalmente la competitividad de las empresas europeas. Hemos intercambiado nuestra energía relativamente barata de Rusia por el carísimo gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos. Europa se queda con los costos desorbitados de una guerra que no puede ganar y y que ayudó a prolongar.