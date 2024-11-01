Mientras la industria armamentística registra beneficios récord, el resto de la UE afronta las consecuencias de la política de confrontación. Se han disparado los costos energéticos debido a las sanciones, lo que socava fundamentalmente la competitividad de las empresas europeas. Hemos intercambiado nuestra energía relativamente barata de Rusia por el carísimo gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos. Europa se queda con los costos desorbitados de una guerra que no puede ganar y y que ayudó a prolongar.
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Mal vamos cuando ni se ha mirado la entrevista original y solo se ha leido la propaganda de telegram.
Debido a la fuerte injerencia de la OTAN, lo que comenzó como un conflicto entre dos países vecinos se transformó en una guerra por delegación. Ucrania actúa trágicamente como carne de cañón para los intereses estratégicos de Occidente.
La culpa de Gaza es de Iran por suministrar armas a Gaza. NO?
Ese camino de guerra no hará sino aumentar las tensiones en el continente europeo y, además, socava nuestra prosperidad. Los esfuerzos bélicos previstos costarán a los países europeos cientos de miles de millones de euros, en detrimento de las pensiones, la sanidad, la educación y la transición ecológica de la economía.