La Sagrada Familia de Barcelona se convierte en la iglesia más alta del mundo [ING]

La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona se convirtió el jueves en la iglesia más alta del mundo tras la colocación de una parte de su torre central. La obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí alcanza ahora los 162,91 metros de altura sobre la ciudad, según informó la iglesia en un comunicado. Supera así la aguja de la catedral de Ulm, en Alemania, que llega a los 161,53 metros.