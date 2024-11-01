La Sagrada Familia de Barcelona se convierte en la iglesia más alta del mundo [ING]

La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona se convirtió el jueves en la iglesia más alta del mundo tras la colocación de una parte de su torre central. La obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí alcanza ahora los 162,91 metros de altura sobre la ciudad, según informó la iglesia en un comunicado. Supera así la aguja de la catedral de Ulm, en Alemania, que llega a los 161,53 metros.
| etiquetas: sagrada , familia , barcelona , iglesia , alta , mundo
Y sigue creciendo. La Torre de Jesucristo, que se alza sobre la iglesia, alcanzará los 172 metros cuando se termine en los próximos meses.
Una grúa colocó la primera parte de la torre sobre la nave el jueves por la mañana.
La primera piedra de la Sagrada Familia se colocó en 1882 y Gaudí nunca esperó que se… » ver todo el comentario
¿Cuánto dinero de gente que no llegaba a fin de mes hizo falta para ello?
Porque los obispos no han puesto ni un céntimo, sino carcajadas.
Jesusito, tal cual nos los contaron, no entraría ahí.