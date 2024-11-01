edición general
13 meneos
94 clics
¿Qué sabemos de la carta del sindicato de maquinistas con relación al accidente de tren en Adamuz?

¿Qué sabemos de la carta del sindicato de maquinistas con relación al accidente de tren en Adamuz?

Este lunes el sindicato ha querido desvincular expresamente el accidente de la citada carta en la que pedía reducir la velocidad de los trenes de 300 a 250 km/hora para evitar vibraciones en los trenes en las líneas entre Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona, informó EFE.

| etiquetas: accidente , tren , adamuz , maquinistas , bulos
11 2 0 K 144 actualidad
17 comentarios
11 2 0 K 144 actualidad
Comentarios destacados:    
jonolulu #3 jonolulu
Usuarios de redes sociales han vinculado una carta de agosto del sindicato de maquinistas de ferroviario en el que pedían limitar la velocidad máxima de la Alta Velocidad con el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), pero desde la agrupación han desvinculado este texto del siniestro, del que, hasta el momento, se desconocen las causas.

Usuarios y muchos diarios, como todos los del grupo Vocento, La Razón, ABC, OKDiario o El Mundo, entre otros
3 K 56
#1 Leon_Bocanegra
Sabemos que la chusma de derechas la está utilizando para enmierdar.
5 K 56
crackity_jones #6 crackity_jones
#1 Carroñeros frotándose las manos ante la posibilidad de cargarle muertos a Sánchez. La bajeza moral de esta gentuza no tiene límites.
2 K 32
escuadron #14 escuadron
#1 #6 Claro, porque de haber sido en el cercanías de Madrid esa carta no la hubiera publicado elplural, verdad? No la habrías meneado ninguno de los dos, verdad?
0 K 12
#16 Leon_Bocanegra *
#14 no, no la habría meneado. Ahi tienes mi historial de meneos. Creo que no llega a 10 noticias meneadas. Pero tú a lo tuyo.
0 K 10
BlackDog #13 BlackDog
#1 Los maquinistas también son fachas xD xD
0 K 7
#15 Leon_Bocanegra
#13 por lo menos podrías leerte el envío para no hacer el puto ridículo.
La chusma de derechas está intentando vincular lo que decía esa carta, con el accidente.
Y son los maquinistas los que han salido a pedir que no se vincule.

Lo has entendido ahora?
Pues estás a tiempo de editar la gilipollez que has escrito.
0 K 10
BlackDog #17 BlackDog *
#15 Ah vale, los maquinistas no son fachas porque dan la razón al PSOE o al menos estos maquinistas, los otros que avisaban de problemas en ese tramo si son fachas.
0 K 7
jonolulu #5 jonolulu
El desmentido es a otro bulo de Vito Quiles
0 K 16
jonolulu #7 jonolulu *
#_4 ¿Reducir a 250km/h cuando el tramo está limitado a 250km/h y los trenes iban a menos de 210km/h?
0 K 16
plutanasio #8 plutanasio
La escribió Franco seguramente, qué coño va a saber el sindicato de maquinistas sobre trenes?
0 K 12
#9 Leon_Bocanegra
#8 recuerda que es el mismo sindicato el que pide desvincular esa carta, del accidente
0 K 10
#10 ldoes *
#8 Ahora lee el comunicado, que sospecho que te vas a llevar un disgusto.

Este lunes el sindicato ha querido desvincular expresamente el accidente de la citada carta en la que pedía reducir la velocidad de los trenes de 300 a 250 km/hora para evitar vibraciones en los trenes en las líneas entre Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona, informó EFE.

En una nota de prensa, Semaf ha pedido mantener la prudencia necesaria para «no eclipsar las investigaciones que determinen las causas que

…   » ver todo el comentario
0 K 7
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Lo de las vibraciones tiene mucho valor convenciendo a imbéciles desde la época del flower power
0 K 10
#12 ldoes
¿Era esta carta del sindicato de la que no parabas de hablar esta mañana, @Febrero2034? ¿La que decías que por ella la dejación de funciones del gobierno central era 100% equiparable a la que ocurrió en la DANA con Mazón?
0 K 7
#4 endy *
Se proponía reducir la velocidad solo para hacer que los viajeros disfrutaran más tiempo del tren, no tenía nada que ver con la velocidad y posibles riesgos
0 K 7
#11 ldoes
#4 Es que menudas chorradas dice el presidente del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, como si tuviese idea de trenes o algo así.
1 K 14

menéame