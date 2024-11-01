¿Qué sabemos de la carta del sindicato de maquinistas con relación al accidente de tren en Adamuz?

Este lunes el sindicato ha querido desvincular expresamente el accidente de la citada carta en la que pedía reducir la velocidad de los trenes de 300 a 250 km/hora para evitar vibraciones en los trenes en las líneas entre Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona, informó EFE.
Usuarios y muchos diarios, como todos los del grupo Vocento, La Razón, ABC, OKDiario o El Mundo, entre otros
La chusma de derechas está intentando vincular lo que decía esa carta, con el accidente.
Y son los maquinistas los que han salido a pedir que no se vincule.
Lo has entendido ahora?
Pues estás a tiempo de editar la gilipollez que has escrito.
En una nota de prensa, Semaf ha pedido mantener la prudencia necesaria para «no eclipsar las investigaciones que determinen las causas que
