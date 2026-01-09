edición general
Ouigo elimina por sorpresa 15.000 plazas de tren entre entre Madrid, Sevilla y Málaga

Renfe activa servicios especiales hacia el sur para atender a los viajeros afectados por las cancelaciones

Comentarios destacados:      
jonolulu
La liberalización era esto: dejar tirados a los viajeros
11 K 124
#4 j-light
#1 Da igual cuando leas esto
0 K 10
#7 Daniel2000
#4 #1 Perdona, pero cuando estaba RENFE como monopolio, los billetes de AVE eran un lujo. Para 1 persona, bueno ... para 2 ya salía rentable ir en coche.

Llega la competencia con precios muy inferiores, y milagro, entonces RENFE baja los precios, saca su marca blanca, hay competencia ...
0 K 13
#11 CosaCosa
#7 la cosa es, que los precios van a subir, incluso con competencia. Estos precios son a costa de ir a perdidas, para gsnsr mercado, cuando ganen mercado, subiran precios.

Solo tienes que ver reino unido y como les ha ido la liberalizacion
0 K 6
#12 detectordefalacias
#1 No hay más que pensar un poco y las ideas liberales se caen por su propio peso.

¿Qué empresa va a priorizar el servicio ante los beneficios? Solo aquella obligada a hacerlo o pública. y así con todo
0 K 9
Malinois #2 Malinois
El sistema público , a arreglar los desmanes de lo privado
4 K 61
litos523
#2 No te confundas. Renfe hace un servicio que salva el culo a mucha gente que se ha quedado tirada... pero cobrando su billete y ganando en publicidad.
Luego ya cada uno que reclame a quien quiera.
Luego ya cada uno que reclame a quien quiera.
0 K 9
#5 j-light
#3 sistema público <> sistema gratuito

Los sistemas privados, por definición, se mantienen mientras interesen. Los Estados y sistemas públicos, para bien o para mal, tienden a extenderse en el tiempo indefinidamente.
litos523
litos523 #9 litos523
#5 No he dicho en ningún momento que el sistema fuera gratis o debiera serlo. Al contrario, digo que Renfe cobra su billete, que es lo que me parece justo y normal y se hace una publicidad que tal vez haga pensarse a los afectados con quien comprar el siguiente billete.
0 K 9
pitercio #6 pitercio
Ahora Competencia les tendría que meter una multa que se cagasen vivos por prácticas anticompetitivas y la fiscalía aglutinar las denuncias por peticiones de indemnización por perjuicios ocasionados a los clientes. Se les quitaba la tontería rapidito y a futuro.
1 K 26
#13 Abril_2025
A las empresas privadas solo les importa la parte del pastel que les dan beneficios, dejando a los servicios públicos con la obligatoriedad de dar servicio allá donde no es rentable.

No es solo el ejemplo de Renfe. Es Correos. Son los hospitales privados que derivan a la pública.

Igual estoy loco, pero esto de dejar lo rentable a empresas privadas y dejar lo más caro a empresas públicas igual no es buena idea.
0 K 11
#14 topecb
"Los viajeros podrán elegir entre cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo, recibiendo el reintegro del coste del billete más una indemnización que varía según la anticipación de la cancelación.
Esta oscila entre el 200% del valor del billete y el 50% del mismo, según la fuente"

Pues tan mal no lo han hecho a mi parecer, si compras el billete por 15€, te lo cancelan y te devuelven el doble de lo pagado, tienes alternativas, pero se trata de dar publicidad a Renfe, que renfe nunca ha dejado tirado a nadie :troll:
0 K 10
Es el mercado, amigo .
Es el mercado, amigo .
0 K 9
#8 Tailgunner
pero a quién se le ocurrió que privatizar el AVE, que da pérdidas en todas las lineas exceptuando la Madrid-barcelona, era buena idea? Yo es que alucino...
0 K 7

