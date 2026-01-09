·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9558
clics
Ayuda, por favor
8722
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
5860
clics
Fotos de las audiciones para la serie de televisión "La Familia Addams" en 1964 [Eng]
3775
clics
La locura de las "carreras" de autobuses en Bangladesh
2880
clics
Ayuso oculta la motosierra de los recortes de Milei: "Difunde la foto original"
más votadas
532
El vídeo del asesinato a tiros de una mujer por el ICE en Mineápolis desmiente la versión de la Casa Blanca: ni "terrorismo" ni "ataque"
561
Dinamarca confirma que responderá militarmente si EEUU decide atacar Groenlandia
643
Vox saluda que Trump prohíba a empresas comprar viviendas, pero Sumar le recuerda que lo rechazó en el Congreso
530
VÍDEO | Renee Nicole Good murió sin ayuda: los agentes del ICE impidieron que un médico la atendiera
291
'No necesito el derecho internacional': Trump dice que su poder solo está limitado por 'mi propia moralidad' [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
80
clics
Ouigo elimina por sorpresa 15.000 plazas de tren entre entre Madrid, Sevilla y Málaga
Renfe activa servicios especiales hacia el sur para atender a los viajeros afectados por las cancelaciones
|
etiquetas
:
ouigo
,
tren
,
ferrocarril
,
renfe
,
liberalización
11
3
0
K
135
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
135
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
jonolulu
La liberalización era esto: dejar tirados a los viajeros
11
K
124
#4
j-light
#1
Da igual cuando leas esto
0
K
10
#7
Daniel2000
#4
#1
Perdona, pero cuando estaba RENFE como monopolio, los billetes de AVE eran un lujo. Para 1 persona, bueno ... para 2 ya salía rentable ir en coche.
Llega la competencia con precios muy inferiores, y milagro, entonces RENFE baja los precios, saca su marca blanca, hay competencia ...
0
K
13
#11
CosaCosa
#7
la cosa es, que los precios van a subir, incluso con competencia. Estos precios son a costa de ir a perdidas, para gsnsr mercado, cuando ganen mercado, subiran precios.
Solo tienes que ver reino unido y como les ha ido la liberalizacion
0
K
6
#12
detectordefalacias
#1
No hay más que pensar un poco y las ideas liberales se caen por su propio peso.
¿Qué empresa va a priorizar el servicio ante los beneficios? Solo aquella obligada a hacerlo o pública. y así con todo
0
K
9
#2
Malinois
El sistema público , a arreglar los desmanes de lo privado
4
K
61
#3
litos523
#2
No te confundas. Renfe hace un servicio que salva el culo a mucha gente que se ha quedado tirada... pero cobrando su billete y ganando en publicidad.
Luego ya cada uno que reclame a quien quiera.
0
K
9
#5
j-light
#3
sistema público <> sistema gratuito
Los sistemas privados, por definición, se mantienen mientras interesen. Los Estados y sistemas públicos, para bien o para mal, tienden a extenderse en el tiempo indefinidamente.
0
K
10
#9
litos523
#5
No he dicho en ningún momento que el sistema fuera gratis o debiera serlo. Al contrario, digo que Renfe cobra su billete, que es lo que me parece justo y normal y se hace una publicidad que tal vez haga pensarse a los afectados con quien comprar el siguiente billete.
0
K
9
#6
pitercio
Ahora Competencia les tendría que meter una multa que se cagasen vivos por prácticas anticompetitivas y la fiscalía aglutinar las denuncias por peticiones de indemnización por perjuicios ocasionados a los clientes. Se les quitaba la tontería rapidito y a futuro.
1
K
26
#13
Abril_2025
A las empresas privadas solo les importa la parte del pastel que les dan beneficios, dejando a los servicios públicos con la obligatoriedad de dar servicio allá donde no es rentable.
No es solo el ejemplo de Renfe. Es Correos. Son los hospitales privados que derivan a la pública.
Igual estoy loco, pero esto de dejar lo rentable a empresas privadas y dejar lo más caro a empresas públicas igual no es buena idea.
0
K
11
#14
topecb
"Los viajeros podrán elegir entre cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo, recibiendo el reintegro del coste del billete más una indemnización que varía según la anticipación de la cancelación.
Esta oscila entre el 200% del valor del billete y el 50% del mismo, según la fuente"
Pues tan mal no lo han hecho a mi parecer, si compras el billete por 15€, te lo cancelan y te devuelven el doble de lo pagado, tienes alternativas, pero se trata de dar publicidad a Renfe, que renfe nunca ha dejado tirado a nadie
0
K
10
#10
astur365_628eed2f50e0f
Es el mercado, amigo .
0
K
9
#8
Tailgunner
pero a quién se le ocurrió que privatizar el AVE, que da pérdidas en todas las lineas exceptuando la Madrid-barcelona, era buena idea? Yo es que alucino...
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Llega la competencia con precios muy inferiores, y milagro, entonces RENFE baja los precios, saca su marca blanca, hay competencia ...
Solo tienes que ver reino unido y como les ha ido la liberalizacion
¿Qué empresa va a priorizar el servicio ante los beneficios? Solo aquella obligada a hacerlo o pública. y así con todo
Luego ya cada uno que reclame a quien quiera.
Los sistemas privados, por definición, se mantienen mientras interesen. Los Estados y sistemas públicos, para bien o para mal, tienden a extenderse en el tiempo indefinidamente.
No es solo el ejemplo de Renfe. Es Correos. Son los hospitales privados que derivan a la pública.
Igual estoy loco, pero esto de dejar lo rentable a empresas privadas y dejar lo más caro a empresas públicas igual no es buena idea.
Esta oscila entre el 200% del valor del billete y el 50% del mismo, según la fuente"
Pues tan mal no lo han hecho a mi parecer, si compras el billete por 15€, te lo cancelan y te devuelven el doble de lo pagado, tienes alternativas, pero se trata de dar publicidad a Renfe, que renfe nunca ha dejado tirado a nadie