Rutte desautoriza a Sánchez tras la insistencia de Trump con España y la OTAN: niega que pueda cumplir gastando menos en Defensa

"He hablado muchas veces con el presidente Sánchez; nos conocemos bien. España asegura que puede cumplir sus compromisos de capacidades por debajo del 3,5% del PIB", afirmó Rutte, para después sentenciar: "Yo les dije que no, que eso no es posible, y lo sabremos muy pronto".
Así que quien está mintiendo son todos los países de Europa al decir que van a llegar al 5% cuando no lo van a hacer
De ahí que no sepas que si Sánchez suma un 36%, el partido condenado tres veces por financiación ilegal baja del 28%, esto ya está pasando, y el partido compuesto por subhumanos se queda sobre el 20%, también está pasando, el PSOE se pone en 150 escaños por simples matemáticas, esas que desconoces, de la circunscripción electoral.
Y si sumas los 30-35 que sumarían entre lo que recoja UP y el resto de partidos regionales significa que vas a mamar rabo de Sánchez hasta 2031.
Pero eh, ahora llegarán los prosélitos de siempre a negar la mayor
¿Mas soldados? ¿Mas Tanques? ¿MREs que incluyan paellas con chorizo?
Porque hablan unos y otros y no dicen nada mas alla de mas o menos pasta y... digo yo... q la pastuqui será pa algo no? algo concreto? o es por gastar? Como se mide si lo alcanzamos o no?
Les vale con que sea gasto en defensa y seguridad, no algo concreto.
El tío que cada vez que, como corresponsal del ABC en USA, pregunta buscando que la respuesta ataque a Sanchez y a España. Otro patriota de pulserita y 8000€ limpios al mes.
Y aún tienes el valor de hablar de proselitismo cundo tu, un maniqueo, buscas convencer a todos. Anda ya!! Que ya no engañas a nadie hombre. Con la cope como fuente. Todo super-imparcial.. jjajjjajajjjjjjjjaaaaa
Las opiniones son como los culos....
A ver si al menos ajustais el relato que lo vais cambiando cada semana
Y si es así, estas dispuesto a una subida del 15% en impuestos?
A no, claro, recortar de otros sitios. ¿Quitar políticos y mamandurrias? Expulsar a inmigrantes porque son un gasto? Eso y una piruleta de fresa.
Es una lástima que la gente no sea capaz de pensar en cifras de más de 4 ceros, porque se darían cuenta de las majaderías que dicen.