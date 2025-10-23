edición general
Rutte desautoriza a Sánchez tras la insistencia de Trump con España y la OTAN: niega que pueda cumplir gastando menos en Defensa

"He hablado muchas veces con el presidente Sánchez; nos conocemos bien. España asegura que puede cumplir sus compromisos de capacidades por debajo del 3,5% del PIB", afirmó Rutte, para después sentenciar: "Yo les dije que no, que eso no es posible, y lo sabremos muy pronto".

Supercinexin #2 Supercinexin
Éste Rutte debe estar confundido: en Menéame me han dicho que perroSanxe se comprometió a un 5%, como todos, sí Señor Trump, y luego volvió a España y nos engañó.
#15 mancebador
#2 No está confundido en absoluto y, precisamente por eso, nadie en Europa se cree una sola palabra que diga Pedro Sánchez. Solo su más fans le creen a estas alturas.
Supercinexin #16 Supercinexin
#15 No creo que hayas entendido mi comentario.
#28 fingulod
#2 Ahí tienes el que ha mandado la noticia. Que sostiene a la vez que Sánchez se ha comprometido a gastar el 5% y que le critican por no hacerlo.
#7 Alcalino
Los cuestión no es llegar al 5%, hasta los economistas más de derechas y liberales están diciendo que eso no es posible y no va a pasar en ningún país de Europa.

Así que quien está mintiendo son todos los países de Europa al decir que van a llegar al 5% cuando no lo van a hacer
valandildeandunie #5 valandildeandunie
Yo no sé si la carcunda está preparada para ver a Sánchez en el 36% de votos en las próximas elecciones generales gracias a videos como este.
#26 Somozano
#5 Será a costa de comerse a toda su izquierda y seguria sin sumar
valandildeandunie #27 valandildeandunie *
#26 Hernández, ya sabemos que vas justito de matemáticas, bueno, y de todo en general.

De ahí que no sepas que si Sánchez suma un 36%, el partido condenado tres veces por financiación ilegal baja del 28%, esto ya está pasando, y el partido compuesto por subhumanos se queda sobre el 20%, también está pasando, el PSOE se pone en 150 escaños por simples matemáticas, esas que desconoces, de la circunscripción electoral.
Y si sumas los 30-35 que sumarían entre lo que recoja UP y el resto de partidos regionales significa que vas a mamar rabo de Sánchez hasta 2031.
Harkon #1 Harkon
Por si alguien duda de la noticia, aquí se puede ver el video donde dice LITERALMENTE lo que dice la entradilla

x.com/alandete/status/1981132488300007452

Pero eh, ahora llegarán los prosélitos de siempre a negar la mayor
angelitoMagno #18 angelitoMagno *
¿Y que medidas planea tomar contra España?
#9 pirat
Buen perro el dadi cagarrute
#20 rekus
El mejor (y único) aval de Pedro Sánchez son la oposición y sus enemigos.
#3 doppel *
Nada como gastar el dinero en garrapatas
Harkon #11 Harkon
Jajajaja, ya, igual que no iban a llegar al 2% tampoco, y ya lo cumplen todos xD
#17 Suleiman
Si danel 5%, se acabó el gobierno, cosa que me parecería lógica. Los que lo sostienen no va a aceptar que fundan la sanidad (más de lo que está) y la educación.
skaworld #8 skaworld
De todo este rollo yo me quedo con que siempre andan parriba pabajo con "compromisos de capacidades" pero no dicen exactamente que cojones es eso mas allá de que questa el 5% del PIB

¿Mas soldados? ¿Mas Tanques? ¿MREs que incluyan paellas con chorizo?

Porque hablan unos y otros y no dicen nada mas alla de mas o menos pasta y... digo yo... q la pastuqui será pa algo no? algo concreto? o es por gastar? Como se mide si lo alcanzamos o no?
Harkon #12 Harkon *
#8 Facil, cocges los presupuestos vigentes del momento y metes un 5% en defensa y seguridad (3.5% a defensa puros y 1,5% a interior para comprar armas y sistemas de seguridad) entregas las cuentas y listo.

Les vale con que sea gasto en defensa y seguridad, no algo concreto.
#22 sorecer
jajajaj .Alandete como fuente de información fiable. Claro que si. Al bocachancla que pusieron de segundo cuando Caño fue el director de El País de la derecha y se tuvo que ir por mentiroso.

www.elplural.com/extratele/periodista-pais-retrata-david-alandete-prov

El tío que cada vez que, como corresponsal del ABC en USA, pregunta buscando que la respuesta ataque a Sanchez y a España. Otro patriota de pulserita y 8000€ limpios al mes.

Y aún tienes el valor de hablar de proselitismo cundo tu, un maniqueo, buscas convencer a todos. Anda ya!! Que ya no engañas a nadie hombre. Con la cope como fuente. Todo super-imparcial.. jjajjjajajjjjjjjjaaaaa
ostiayajoder #4 ostiayajoder *
Ha dicho q el opina q no es posible, entiendo....

Las opiniones son como los culos....
Harkon #10 Harkon
#4 Pero vamos a ver este no es el Rutte que decíais que había firmado una excepción para España? Ahora ya no y es que "sólo da su opinión"

A ver si al menos ajustais el relato que lo vais cambiando cada semana xD
Deviance #19 Deviance
#10 El asqueroso este del Rutte es el que bautizó en pandemia a los paises del sur de la UE como los "PIGS". Me merece cero respeto y credibilidad. Además fue primer ministro de Pauses Bajos de aquella. Si quiere pulirse la pasta de su país en regalársela a zanahorio, que les den por culo; por mi parte prefiero que se gaste en educación, sanidad, dependencia, I+D etc.....
TripleXXX #21 TripleXXX
#19 Si, creo que era ese bicho al que te refieres.
Deviance #23 Deviance
#21 Un facha redomao, con ínfulas de grande y que luego lo que es , es un puto vendido.
#25 arreglenenlacemagico
joder ya me joderia ser rusoplanista y encima pagar la fiesta xD
#24 Tailgunner *
Holandeses: los inglesrs que se tuvieron que conformar con ser europeos y que viven del dumping fiscal, las drogas y la prostitución... hay que tomar en serio a un holandés?
#6 ContracomunistaCaudillo
El perro puede timar a los españoles, pero no a Trump.
#13 Alcalino
#6 te lo pregunto: tu quieres que lleguemos al 5% de gasto en defensa?

Y si es así, estas dispuesto a una subida del 15% en impuestos?

A no, claro, recortar de otros sitios. ¿Quitar políticos y mamandurrias? Expulsar a inmigrantes porque son un gasto? Eso y una piruleta de fresa.

Es una lástima que la gente no sea capaz de pensar en cifras de más de 4 ceros, porque se darían cuenta de las majaderías que dicen.
johel #14 johel *
#6 A Trump hay que hacerle lo que le hace Putin, ofrecerle jugosos negocios personales a futuro en proyectos irrealizables. Como Trump tiene la vision de empresa a largo plazo de un pez de colores y solo piensa en su beneficio personal presente, se las cuela en todas las reuniones.
