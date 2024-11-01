edición general
16 meneos
22 clics
A los rusos se les puede robar el dinero... excepto si son judíos

A los rusos se les puede robar el dinero... excepto si son judíos

Ayer los jefes de la Unión Europea no se atrevieron a consumar el saqueo de los activos rusos confiscados. El empecinamiento de Von der Leyen y Kallas era tal que se barajan varias hipótesis para explicar el retroceso de los caciques europeos. La tercera la expuso el periódico alemán Berliner Zeitung: aunque formalmente los haberes son de titularidad pública rusa, en realidad serían capitales privados judíos (*)Los bancos centrales no solo poseen fondos públicos, sino también dinero perteneciente a particulares y empresas.

| etiquetas: activos rusos , rusos-judíos
13 3 0 K 206 actualidad
3 comentarios
13 3 0 K 206 actualidad
#1 tierramar
Fuera de Europa, en ciertos ámbitos se ha debatido que muchos de los rusos sancionados por la Unión Europea son judíos y que ese sería también el caso de los fondos que parecen como titularidad del Banco Central ruso.
El asunto se plantea como si el dinero no fuera ruso al ser propiedad de un judío, es decir, como si la pertenencia a una confesión religiosa fuera más importante que el pasaporte, e incluso como si hubiera que hacer una excepción con los embargos a los judíos para no incurrir en…   » ver todo el comentario
1 K 24
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
Sabíamos que la Comisión Europea actualmente es un nido de ladrones cobardes. Así que el desenlace es el esperado.

Dejarán esos fondos en paz y nos seguirán robando a los ciudadanos europeos que no nos quejamos.
2 K 22
salteado3 #3 salteado3
#2 Tendremos que hacernos todos judíos a ver qué pasa...
0 K 12

menéame