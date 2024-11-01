A los rusos se les puede robar el dinero... excepto si son judíos

Ayer los jefes de la Unión Europea no se atrevieron a consumar el saqueo de los activos rusos confiscados. El empecinamiento de Von der Leyen y Kallas era tal que se barajan varias hipótesis para explicar el retroceso de los caciques europeos. La tercera la expuso el periódico alemán Berliner Zeitung: aunque formalmente los haberes son de titularidad pública rusa, en realidad serían capitales privados judíos (*)Los bancos centrales no solo poseen fondos públicos, sino también dinero perteneciente a particulares y empresas.