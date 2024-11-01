RUFÍAN: "Los EXTRANJEROS COMPRAN un 20% de los pisos, pero los MALOS son los que llegan en CAYUCO"

“Este año los extranjeros, la gente de fuera, como les gusta decir, ha comprado o pagado un 20% de los pisos que se han comprado. En 2007 fue un 7%. Pero los malos son los que llegan en cayuco, no en yate”, ha defendido. “El 45% de los inquilinos de este país es pobre porque paga la mitad de lo que gana para pagar su piso”, ha dicho.
| etiquetas: gabriel rufian , extranjeros compran pisos , cayuco , vivienda
a lo mejor el resto que no compra demanda alquiler y también influye en el alza del precio de alquileres.
no sé.. a lo mejor eh
en 2007 los extranjeros eran 4.1M en 2024 6.5M... luego es que los obreros y jóvenes tontos votan a Vox y la izquierda no los sabe convencer
1- Cierto. Con la excepción de los que tengan otra preferencia habitacional, como vivir en un hotel o una residencia.
2- También lo es. Más demanda puede dar lugar a mayores precios en un mercado no regulado.
3- No está hablando de todos los extranjeros por igual. En el discurso ha distinguido entre los que buscan un piso para vivir y los que compran varios para especular.
4- Lo son.
Es mas importante el derecho a tener una casa que el derecho a tener 10 y ese lo debería de garantizar el gobierno.
Si te refieres a hacer inviable poner viviendas en alquiler, pues muy bien, entonces no habria viviendas en alquiler salvo que el estado se encargue pero luego que haria con los que no le paguen?
Si se acaba haciendo inviable alquiler habra que hacer viable comprar pero a estos precios poca gente puede comprar, si ahi quieres hacer inviable "especular" con la venta, nadie que no sea el estado construiria porque nadie va a arriesgar su dinero para no ganar (ya bastante hay con el riesgo a perder)
Pregunto por soluciones concretas, ejemplos de como manejar estas dinamicas
Están especulando con algo que es un derecho, y seguirán especulando mientras les sea rentable.
el problema que hay mucho dinero metido en un negocio muy rentable que esta asfixiando a la sociedad española.
Pero van a seguir subiendo porque la demanda crece mas rapido que la oferta
4-lo será todo aquel que se deja influenciar por discursos o titulares como este de medias verdades
2007 crisis
desde 2013 estamos entorno 19% de forma sostenida de este dato.. ¿entonces también eran los malos? porque me da a mí que lo malo es la mala planificación y fomento de construcción o viviendas disponibles acorde al aumento de población
El porcentaje de especuladores se puede inferir: En 2024, el 60% de las viviendas compradas en España se pagaron al contado, sin necesidad de préstamos bancarios, una cifra que refleja una tendencia hacia la inversión mayorista y no residente, donde los propietarios con… » ver todo el comentario
viviendas vacías del país sin tener en cuenta estado habitabilidad y localización.. es una media verdad
Quien tiene capacidad de compra no se descapitaliza por un 2% de hipoteca, te hipotecas y en lugar de comprar 3 compras 10. No se hipotecan quienes no pueden.
en 2014 compraventas sin hipoteca el 35% para relativizar.. que sí que ha subido pero también es más difícil que te den hipoteca y también hay más compraventas no hipotecables (sin posesión y/o no se puede visitar).
desde 2013 que compran entorno al 20% vivienda extranjeros
estos datos no se vinculaban con un problema hasta hoy que Rufían los usa como analogía
No te puedo dar el estado de la vivienda ni la calle en la que está cada una de ellas, me faltan datos. Pero he distinguido entre grandes ciudades (unas 400.000) y toda la geografía (más de 4 millones). Espero que no pienses que en las grandes ciudades todas las viviendas vacías son inhabitables, ni siquiera la mayoría.
Es que dices es muy interesante. Entonces. ¿Si no van a darte la hipoteca tienes que comprarlo al contado?. ¿Mercado negro de órganos? Imagino… » ver todo el comentario
Cuidado con los comentarios...
Si eso supone un problema para la vivienda hay mil soluciones. No entiendo la falsa dicotomía del cayuco. Para bobalicones.
Aunque sí, hay otras soluciones como la que se propone de gravar las terceras y sucesivas viviendas de manera que quien lo compre para vivir lo tenga más económico que quien solo lo compra para sacarle rentabilidad.
Opino que debería fijarse un precio máximo de alquiler.
Si Rufian que le viene el nombre que ni pintado es populista en su comparación yo también puedo serlo.
Porque un señor que cobra 8000 pavos al mes se enorgullece de odiar a españa y encima la izquierda le aplaude.
Es acojonante.
No se si te has dado cuenta que se ríe de ti y le aplaudes.
Joder, no hay quien cojones entienda esa frase.
Es el populismo el que elige al cayuco y son los cayucos los que quieren que sea el populismo ,las viviendas.
que no se si te has dado cuenta.
Creo que la espuma que te sale por la boca no te ha dejado ni leer el titular completo
El PP tuvo 8.160.837 votos, y 139 escaños. Cada uno le costó 59.568 votos.
El PSOE tuvo 7.821.718, y 121 escaños. Cada uno, 64.642 votos.
Ahora repite que los beneficiados con el sistema d'Hondt son los indepes sin reirte...
D'Hondt premia a las dos primeras fuerzas en cada circunscripción, y penaliza a partir del tercero.
Nada que ver con que en unas circunscripciones voten indepe.
Pero que la realidad no te joda el relato.
Y mientras Rufian hablaba del problema de la vivienda ,tus amos en el bar del congreso tomando cubatas.
Y te enorgullece.