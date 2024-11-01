Republicano que presentó el proyecto de ley sobre el síndrome de trastorno por Trump arrestado por solicitar los servicios de una menor (Eng)

El senador del estado de Minnesota Justin Eichorn supuestamente viajó para encontrarse con una joven de 17 años que creía haber conocido en Internet, pero que en realidad era un policía que se hacía pasar por menor de edad.
Si me lo dices tomando una caña creo que te estás riendo de mí ... pero resulta que no.
www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/3432/text
Ordenar al Director de los Institutos Nacionales de Salud que lleve a cabo o apoye investigaciones para avanzar en la comprensión del síndrome de trastorno por Trump, y para otros fines.
EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
15 de mayo de 2025
El Sr. Davidson (en nombre propio y del Sr. Moore, de Alabama) presentó el siguiente
en.wikipedia.org/wiki/Justin_Eichorn
Le importan España y la UE tan poco que está intentando que sus amigotes en la UE la destruyan desde dentro.
europeannewsroom.com/es/informe-trump-quiere-separar-a-austria-de-la-u
Anexionarse Austria ..... creo que tengo un dejávu.
Ya sabéis que tipo de gente defiende a Trump.