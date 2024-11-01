edición general
Republicano que presentó el proyecto de ley sobre el síndrome de trastorno por Trump arrestado por solicitar los servicios de una menor (Eng)

Republicano que presentó el proyecto de ley sobre el síndrome de trastorno por Trump arrestado por solicitar los servicios de una menor (Eng)

El senador del estado de Minnesota Justin Eichorn supuestamente viajó para encontrarse con una joven de 17 años que creía haber conocido en Internet, pero que en realidad era un policía que se hacía pasar por menor de edad.

#1 ombresaco
Internet, el sitio donde los hombre son hombres, las mujeres son hombres, y los niños son policías
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Esperad, ¿que la gilipollez esa del Trump derangement syndrome era una propuesta legal? :-O :-O
#4 Piscardo_Morao
#2 Claro, como en toda buena dictadura, criticar al amado líder significa que estás mal de la cabeza, que los psiquiatras digan que es un invento y no un trastorno mental da igual, si criticas a Trump por quitarte la sanidad, o usar el ICE como si fuera su Gestapo particular, o que use el ejército para reprimir protestas de civiles, es que tienes un trastorno mental.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

Si me lo dices tomando una caña creo que te estás riendo de mí ... pero resulta que no. :shit:

www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/3432/text

Ordenar al Director de los Institutos Nacionales de Salud que lleve a cabo o apoye investigaciones para avanzar en la comprensión del síndrome de trastorno por Trump, y para otros fines.
EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
15 de mayo de 2025

El Sr. Davidson (en nombre propio y del Sr. Moore, de Alabama) presentó el siguiente

…   » ver todo el comentario
#10 Piscardo_Morao
#8 En breve VOX presentará el síndrome de de desquiciamiento por Abascal como un trastorno mental.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Es raro que el fatxerio patrio no haya copiado ese síndrome aquí para Lady Menguele de Quirón.
Milmariposas #7 Milmariposas
Al parecer, el arresto ocurrió a principios de este año 2025. Y me huelo que esto sale ahora para ir rematando al zanahorio, ahora que está al borde de su colapso.

en.wikipedia.org/wiki/Justin_Eichorn
eldragon_jp #12 eldragon_jp *
la ue se destruye sola
eldragon_jp #3 eldragon_jp
paren con Trump que cansa, miren un poco mas para adentro que a los yanquis les importa un carajo España
#9 Piscardo_Morao
#3 "Según un informe de los medios, el gobierno de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump quiere separar a Austria y a otros tres estados de la Unión Europea. Según informa la plataforma «Defense One», citando una versión más extensa y hasta ahora no publicada de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, Austria, Hungría, Italia y Polonia figuran como países con los que Estados Unidos «debería cooperar más… con el objetivo de alejarlos de la (Unión Europea)»."

Le importan España y la UE tan poco que está intentando que sus amigotes en la UE la destruyan desde dentro.

europeannewsroom.com/es/informe-trump-quiere-separar-a-austria-de-la-u
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#9

Anexionarse Austria ..... creo que tengo un dejávu. xD
#5 Piscardo_Morao
Claro, criticar al peor presidente de los EEUU de la historia es estar mal de la cabeza, por otra parte que un senador casado y con hijos intente tener relaciones sexuales con una menor de edad es algo muy normal.

Ya sabéis que tipo de gente defiende a Trump.
