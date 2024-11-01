Reino de España: Anatomía de un instante. Continúa la farsa y la desvergüenza

Jordi Serrano Blanquer.—He visto la serie de cuatro capítulos “Anatomía de un instante” producida por DLO Producciones para Movistar Plus+. Está protagonizada por Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo. De entrada, puedo decir que forma parte del blanqueamiento que el Reino de España hizo del 50 aniversario de la muerte del criminal y corrupto fascista Francisco Franco. Se estrenó el 20 de noviembre de 2025.
Respecto a la calidad cinematográfica de la obra es muy elevada, mucho más que la mayoria de bazofia actual. Es cierto que la voz en off es innecesaria.
El artículo no dice nada de la traición de Carrillo a la bandera comunista al aceptar la nacional, ni de cuando sale bañandose en la casa del ricachonis ese. Hace demasiado cherry picking, pero bueno.
Más: «[Armada] Es tan leal [a Juan Carlos I] que incluso después de salir indultado de prisión por Felipe González, nunca explicó la verdad. (González indultó a golpistas que asaltaron el Congreso y sacaron los tanques a la calle, pero encuentra horroroso los indultos a republicanos independentistas pacifistas). Además, si la tesis de Cercas y de la serie es cierta, ¿por qué no desclasifican los documentos secretos del 23F?»
"Es falso que los príncipes de España (en ese momento, el actual Rey Felipe VI y sus hermanas las infantas Elena y Cristina) no fueran al colegio el día del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
El 23 de febrero de 1981 fue lunes. El entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, sí asistió a clases en el Colegio Santa María de los Rosales. Regresó a casa, al Palacio de la Zarzuela, a primera hora de la tarde, poco antes de que se produjera el asalto al Congreso de los Diputados, que tuvo lugar alrededor de las 18:23 horas.
Por lo tanto, la jornada escolar se desarrolló con normalidad y el golpe de Estado les sorprendió por la tarde, estando ya en palacio, no en el colegio."
Comenta la muerte del hermano del rey como si lo hubiese matado adrede. Imposible de probar.
Llama a Cercas falangista por decir que Pedro Sanchez debe dimitir.
En fin, no veo en el artículo el rigor del cual se queja que la serie adolece.