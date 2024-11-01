Reino de España: Anatomía de un instante. Continúa la farsa y la desvergüenza

Jordi Serrano Blanquer.—He visto la serie de cuatro capítulos “Anatomía de un instante” producida por DLO Producciones para Movistar Plus+. Está protagonizada por Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo. De entrada, puedo decir que forma parte del blanqueamiento que el Reino de España hizo del 50 aniversario de la muerte del criminal y corrupto fascista Francisco Franco. Se estrenó el 20 de noviembre de 2025.