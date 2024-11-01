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La refinería de petróleo Valero, en Port Arthur, estalla en llamas y provoca una enorme explosión, mientras el humo se extiende por el cielo de Texas [ENG]

Una enorme refinería de petróleo de Texas se incendió, provocando una densa columna de humo que se elevó hacia el cielo el lunes por la noche. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar de los hechos, en la refinería de Valero en Port Arthur (Texas), después de que varios vecinos informaran de que habían oído una fuerte explosión que hizo temblar sus casas, según KPLC. Se vio humo negro elevándose hacia el cielo desde la refinería, que procesa petróleo crudo para convertirlo en gasolina, diésel y combustible para aviones a un...

| etiquetas: refinería , petróleo , texas , explosión , eeuu
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3 comentarios
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#1 IsraelEstadoGenocida
Al final va a resultar que el alcance de los misiles iraníes no era de 4.000 km sino de 14.000…
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YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
Si alguien quiere seguir en tiempo real el lanzamiento del barril de petróleo con dirección a la luna puede hacerlo aquí:
tradingeconomics.com/commodity/crude-oil

o este que es más divertido:
app.hyperliquid.xyz/trade/km:USOIL

:popcorn:
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menéame