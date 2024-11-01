Red Star OS: sistema operativo con base Linux de Corea del Norte que seguramente no te interese

Red Star OS es uno de esos sistemas operativos que, cuanto más lo examinas, más claro ves que está diseñado con un objetivo muy concreto: controlar cada detalle de lo que se hace en el ordenador. A simple vista puede parecer “otro Linux más” con un escritorio moderno, pero bajo esa capa amable se esconde todo un entramado de funciones de vigilancia, trazabilidad de archivos y limitación del acceso a redes externas que lo convierten en un caso único dentro del ecosistema GNU/Linux.