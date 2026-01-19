·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10463
clics
Otro lunático desbarre de Trump en Truth Social
7594
clics
Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias
5721
clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes
7571
clics
Trump se queda dormido en una reunión y es acusado por analistas de peerse delante de dos niñas [EN]
4227
clics
Irán, la operación secreta que nadie ve
más votadas
688
Iniciativa Ciudadana Europea Suspensión acuerdo UE Israel
537
La Guardia Civil revela que la mano derecha de Mazón en Emergencias en la dana obtuvo el audio de Aemet que se manipuló
514
Europa baraja vetar el uso de bases militares de EEUU en respuesta a la presión por Groenlandia
449
El genocidio en Sudán es aún peor de lo que pensábamos [EN]
365
Álvaro García Ortiz acusa al Supremo de "redefenir" el derecho penal para condenarle por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
199
meneos
1519
clics
Los recogepelotas de Marruecos intentaron robar con violencia la toalla del portero de Senegal
Yehvann Diouf, portero suplente de Senegal, frenó los ataques de los recogepelotas y miembros de la organización de robarle la toalla
|
etiquetas
:
yehvann diouf
,
marruecos
,
robar
,
toallas
98
101
3
K
397
actualidad
35 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
98
101
3
K
397
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Nuisaint
La federación Española va a organizar un mundial con esta gente, no solo fue lo de la toalla, también el robo arbitral o a la negativa del representante de Marruecos a entregar la copa a Senegal.
19
K
154
#21
Tunguska08Chelyabinsk13
#6
¿La Federación Española que se llevó la supercopa de España a Arabia Saudí?
4
K
35
#29
earthboy
*
"Marruecos es la Argentina de África" es lo mejor que he leído en Twitter hoy.
#6
Calma que esto también está lleno de ladrones y rastreros. Echa un ojo a las noticias y podrás verlo.
#15
Ya no nos quedan bolsas.
0
K
10
#4
pozz
Encima les han dado el premio a juego limpio
x.com/CAF_Online/status/2013014981097255368
9
K
87
#8
elmakina
#4
¿A los recogepelotas?
2
K
33
#10
pozz
#8
No fue solo cosa de los recogepelotas:
x.com/PeakSxnti/status/2013037569273999433
7
K
67
#24
babuino
#8
a los tocapelotas
1
K
22
#9
MarlonBlando
No eran recogepelotas sino tocapelotas
6
K
85
#1
Findeton
»
comentario oculto por penalización: Incitación al odio
10
K
64
#5
Tx4
*
#1
La de el hincha de futbol medio
1
K
9
#11
Bixio7
#5
no, jamás he visto ese comportamiento en otros partidos.
3
K
30
#7
Gotsel
#1
pues sí, es por tema de brujería y supersticiones africanas, poca broma.
2
K
34
#12
Irijyp
#7
Poca broma? Mas bien, mucha tontería
0
K
6
#22
Gotsel
#12
el comentario era una metabroma.
1
K
24
#23
SlurmM
#7
no, es puro juego sucio. Llovía y la toalla era para secarse los guantes. Marrullería nivel ascazo
4
K
39
#26
Gotsel
*
#23
no, ese nivel de paranoia no es para secarse los guantes. Meten amuletos y hacen embrujos a las toallas y para los africanos esto es cosa muy seria.
0
K
14
#18
Sandman
#1
Al de Nigeria se la robaron tres veces en pleno partido, así que lo mismo si es una tradición
0
K
11
#30
dilsexico
#18
Lo mismo hay una escasez de toallas en Marruecos y nadie esta viendo el mercado estando Portugal ahi al lado.
0
K
10
#16
Shibuya
Amego toalla
4
K
33
#25
Nitros
Sería noticia si no hubiesen intentado hacerlo.
2
K
25
#13
Bixio7
Y nosotros vamos a celebrar un Mundial con esta
GENTUZA
?????????????? Dios, jamás vi tanto juego sucio en un solo partido. Y a parte, el arbitraje ...
2
K
25
#17
Islamotransfeministe
#13
no solo vas a celebrar el mundial con esta gente, es muy muy probable que tu pagues más
1
K
15
#31
dclunedo
Son sus costumbres y hay que respetarlas...
2
K
21
#32
texlexmex
Recogepelotas y gente del staf... la cosa es mas seria que dos niños haciendo el chorra. Y también se ve a un jugador intentándolo.
2
K
21
#35
Bixio7
#32
de hecho, un jugador de Marruecos la roba y la lanza fuera. Vaya imagen mas lamentable, no me creo que no les vayan a sancionar. Encima les dieron el Fair Play
????????????
0
K
9
#28
bacilo
Es la mejor forma de calentar en la banda si eres suplente. Perseguido por una piara de subnormales.
1
K
16
#27
El_Jorobado_De_Galapagar
Segarro amego??? Toalla amego!!
1
K
15
#15
Pedro_Bear
*
Este el tipo de noticias que no entiendo cómo llegan a portada.
Primero, porque todas las del Madrid o Barca son votadas negativas, así que por interés futbolístico no es.
Pero si hay una tangana entre los recogepelotas por una toalla(?), tiene que subir? Es por ser Marruecos? O es para que los pobres mentales (racistas?) se puedan sentir superior en su ego? Sentirse superiores como cultura?
En fin, es más triste el espectáculo de los comentarios en una noticia más que irrelevante. Al final, miras quién vota, y se entiende todo mejor, porque al final siempre se retratan.
1
K
15
#19
miliki28
*
#15
Se supone que se va a invertir una cantidad ingente de dinero público en un evento deportivo coorganizado con esta gente.
Es relevante alertar del pozo de mierda a donde se van a tirar recursos de todos.
4
K
36
#20
hazardum
*
#15
A mi me da igual que sea Marruecos o Suiza, la cuestión es la anti-deportividad mostrada por el anfitrión, de querer que el portero rival no se pueda secar las manos y por lo tanto pueda errar ya que estaba lloviendo y por lo tanto tenia que secarse los guantes.
Es noticiable, mas cuanto se va a organizar un mundial conjunto.
3
K
33
#34
Bixio7
#15
es que la antideportividad que se ha visto en este partido no se ha visto en ningún otro, y encima vamos a organizar un Mundial con ellos
0
K
9
#14
kkculopis
Pues han dejado bien por los suelos a su país. Se ha visto en todo el mundo.
1
K
13
#3
Sergio_ftv
Esto va a ser como la derecha, gran caso de corrupción pues 100.000 votos más, pero con la final del Mundial de 2030, acto vandálico de la organización pues final para usted.
0
K
12
#33
analphabet
Una imagen totalmente lamentable y antideportiva.
0
K
6
#2
Islamotransfeministe
Virgen Santa.... Estos son los buenos.
7
K
-10
Ver toda la conversación (
35
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
#6 Calma que esto también está lleno de ladrones y rastreros. Echa un ojo a las noticias y podrás verlo.
#15 Ya no nos quedan bolsas.
x.com/CAF_Online/status/2013014981097255368
Primero, porque todas las del Madrid o Barca son votadas negativas, así que por interés futbolístico no es.
Pero si hay una tangana entre los recogepelotas por una toalla(?), tiene que subir? Es por ser Marruecos? O es para que los pobres mentales (racistas?) se puedan sentir superior en su ego? Sentirse superiores como cultura?
En fin, es más triste el espectáculo de los comentarios en una noticia más que irrelevante. Al final, miras quién vota, y se entiende todo mejor, porque al final siempre se retratan.
Es relevante alertar del pozo de mierda a donde se van a tirar recursos de todos.
Es noticiable, mas cuanto se va a organizar un mundial conjunto.